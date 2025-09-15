Milei explicó porque no fue al acto de VOX en Madrid

El presidente Javier Milei participó ayer, por medio un mensaje grabado, de un acto de VOX en Madrid, luego de cancelar su viaje a España tras el revés electoral que sufrió en la Provincia.

Milei argumentó que su decisión de permanecer en el país respondió a la necesidad de defender “con uñas y dientes” la gestión de su gobierno frente al nuevo escenario político.

Además, en su discurso, el mandatario argentino rindió homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado días atrás en Utah, a quien definió como “un mártir de la libertad”, y apuntó duramente contra la izquierda internacional. El mensaje del mandatario se proyectó en el marco del evento de la formación de ultraderecha española.