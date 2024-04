Messi y el Inter van por la revancha ante Rayados

Luego de lo que fue un partido de ida con muchísima polémica y con el resultado 2-1 en favor de Rayados de Monterrey, el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, va por la revancha y el pase a una de las semifinales de la Concachampions.

El cruce de vuelta se desarrollará desde las 23:30 en el estadio BBVA en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, y podrá seguirse en directo a través de la plataforma digital Star+.

Además del capitán de la Selección Argentina, se espera que en el once de los estadounidenses, dirigidos técnicamente por Gerardo Martino, también digan presente el ex Gimnasia y Boca Marcelo Weigandt y el ex Racing Tomás Avilés, quien marcó en la ida para los locales.

La idea del Tata es que junto al rosarino en el frente de ataque se ubique el uruguayo Luis Suárez para intentar dar vuelta una serie en la que el zurdo no pudo jugar el primero de los encuentros por aquella molestia física.

Por el lado de Rayados, que busca su sexto título a nivel continental para decir presente nuevamente en el Mundial de Clubes a fin de año, estarán el ex Xeneize y Lanús Esteban Andrada, el ex Estudiantes Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, autor del 2-1 en la ida, el ex Tripero Maxi Meza, quien marcó el primero de los goles de los mexicanos en Fort Lauderdale y el ex San Lorenzo, Germán Berterame.