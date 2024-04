Paredes y el pelotazo a los suplentes de Países Bajos

Leandro Paredes recordó la “batalla de Lusail”, en la cual lanzó un pelotazo contra los futbolistas que se encontraban en el banco de suplentes de Países Bajos, durante el encuentro de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Me salió del alma”, reconoció en una entrevista con “Clank!”.

A su vez, se refirió a la reacción que tuvo Virgil van Dijk, quien le propinó un topetazo y lo arrojó al suelo: “Cuando lo veo ahora digo ‘qué suerte tuve’ de que vino a empujarme, a chocarme. Si no me choca, capaz me termina echando”.

“Lo hice inconscientemente. Me salió del alma”, sentenció Paredes, al recordar uno de los sucesos destacados de la Copa del Mundo.

Por último, el mediocampista se mostró ilusionado para la Copa América de Estados Unidos 2024: “Personalmente, llego mucho mejor que al Mundial, con mucha más continuidad. No tengo ningún dolor y eso me lleva a jugar todos los partidos en mi club y de la mejor manera”, cerró.