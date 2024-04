¡Atentos Pinchas! Salen a la venta las entradas para el choque con Boca: precios y cómo sacarla

El gran partido entre Estudiantes y Boca por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional se acerca cada vez más. Y en ese sentido, la expectativa del hincha del Pincha aumenta, como también el deseo de decir presente en el Mario Alberto Kempes el martes por la noche.

Ante esto, se confirmó que hoy saldrán a la venta las entradas para el choque, lo que ya tuvo un primer momento en la jornada de ayer, en la que el expendio se dio exclusivamente para aquellos que poseían una particular tarjeta, sponsor de la competencia.

No obstante, desde las 15 se abrirá la venta a través del sitio web deportick, para el resto de los socios del León que no posean la tarjeta en cuestión. Cabe destacar que en este caso no habrá ranking alguno que valga, por lo que sólo se tendrá en cuenta el orden de llegada para la fila virtual.

En cuanto a los precios, los mismos serán: Popular Sur Socio, $10.500; Popular Sur No Socio, $15.750; Platea Ardiles Socio, $18.900; y Platea Ardiles No Socio, $23.100.

Si bien desde la organización no dieron a conocer la cantidad de tickets que tendrá la parcialidad de Estudiantes, se estima que serán algo así de 20 mil para el trascendental choque ante los dirigidos por Diego Martínez.

En ese sentido, desde el Pincha también dejaron en claro que, de existir algún remanente de las mismas una vez dejado atrás el día de hoy, mañana se abrirá la venta para no socios a partir de las 15.

Otro tema muy importante a tener en cuenta para aquellos que viajen a Córdoba, es que será requisito ineludible presentar el DNI físico, ya que no habrá entradas de papel ni en modo QR. Frente a esto, la única forma de ingresar al estadio será presentando dicha documentación.

La Liga explicó el porqué de la elección de las sedes

Mientras mucho se discute por la elección de las sedes de los distintos choques de eliminación directa, desde la Liga Profesional emitieron un comunicado explicando el criterio de selección de las mismas, principal tema de debate por los traslados a realizarse tanto para el domingo como para el martes.

Al respecto, dejaron en claro basarse en cinco aspectos: criterio de selección (federalizar el fútbol argentino); disponibilidad; distancia; previsibilidad (compromisos asumidos con las sedes tres meses antes de los cruces) y capacidad de los estadios y acuerdos con sedes.