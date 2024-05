La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

14:30 Huracán vs Def y Justicia TNT SPORTS

15:30 Godoy Cruz vs Barracas Central ESPN Premium

17:30 Independiente vs Talleres (C) TNT SPORTS

19:45 River Plate vs Central Cba (SdE) ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Fulham vs Manchester City ESPN/STAR +

11:00 Bournemouth vs Brentford STAR +

11:00 Everton vs Sheffield United STAR +

11:00 Newcastle vs Brighton And Hove ESPN/STAR +

11:00 Tottenham vs Burnley STAR +

11:00 West Ham vs Luton Town STAR +

11:00 Wolverhampton vs Crystal Palace STAR +

13:30 Nottingham Forest vs Chelsea ESPN/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Mallorca vs Las Palmas ESPN 2/STAR +

11:15 Villarreal vs Sevilla DSPORTS / 1610

13:30 Granada vs Real Madrid ESPN 2/STAR +

16:00 Athletic Bilbao vs Osasuna DSPORTS / 1610

BUNDESLIGA

10:30 Colonia vs Union Berlin STAR +

10:30 Monchengladbach vs Frankfurt STAR +

10:30 RB Leipzig vs Werder Bremen STAR +

10:30 Friburgo vs Heidenheim STAR +

13:30 Mainz 05 vs B. Dortmund STAR +

SERIE A

13:00 Napoli vs Bologna STAR +

15:45 Milan vs Cagliari

NBA - PLAYOFFS

16:30 Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder ESPN 2/STAR +

21:30 Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics ESPN 2/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Montreal vs Inter Miami Apple TV

20:30 Atlanta United vs DC United Apple TV

20:30 Charlotte FC vs Nashville SC Apple TV

20:30 New York RB vs New England Apple TV

20:30 Philadelphia vs Orlando City Apple TV

20:30 Toronto FC vs New York FC Apple TV

20:45 Columbus Crew vs Cincinnati Apple TV

21:30 Dallas vs Austin FC Apple TV

21:30 Kansas City vs Houston Dynamo Apple TV

21:30 St. Louis City vs Chicago Fire Apple TV

22:30 Colorado vs SJ Earthquakes Apple TV

23:30 L.A. Galaxy vs Real Salt Lake Apple TV

23:30 Los Angeles FC vs Vancouver Apple TV

PRIMERA NACIONAL

14:00 Dep. Morón vs Gimnasia (S)

15:00 Agropecuario vs San Martin (SJ)

15:30 Tristán Suárez vs San Martin (T) TYC SPORTS

18:00 Atl Rafaela vs Def. Unidos

18:00 Chaco For Ever vs Alte Brown

19:00 Brown (A) vs Aldosivi

PRIMERA "B"

11:00 Dock Sud vs Dep. Armenio

15:30 UAI Urquiza vs Fenix

15:30 Colegiales vs Argentino (Q) DSPORTS / 1610

15:30 Villa San Carlos vs Liniers

15:30 Sp. Italiano vs Argentino (M)

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Alumni vs. Newman STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Champagnat vs. Belgrano STAR +

15:10 SIC vs. Hindú STAR +

15:10 CASI vs. Regatas STAR +

15:30 CUBA vs. San Luis ESPN 4/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Flamengo vs Corinthians

21:00 Atl. Mineiro vs Gremio

MOTO GP

09:45 GP de Francia – Sprint ESPN 4/STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

10:00 Perpignan vs. Clermont STAR +

16:00 Bordeaux vs. La Rochelle STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

11:00 Bristol Bears vs. Saracens ESPN 4/STAR +

11:00 Northampton Saints vs. Gloucester Rugby STAR +

13:00 Exeter Chiefs vs. Harlequins ESPN 4/STAR +

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

12:00 Excursionistas vs Rosario Central

15:00 San Luis FC vs San Lorenzo

15:30 S.A.T. vs Ferro

SUPER RUGBY AMERICAS

13:30 Cobras Brasil Rugby vs. American Raptors STAR +

20:00 Yacare XV vs. Peñarol Rugby ESPN 4/STAR +

PRIMERA D

15:30 Provincial Lobos vs FC Ezeiza

15:30 Pilar vs Estrella del Sur

PRIMERA C

15:30 Atlas vs Dep. Paraguayo

15:30 Juventud Unida vs Ituzaingo

15:30 Lugano vs Gral. Lamadrid

15:30 Puerto Nuevo vs Muñiz

15:30 Central Cba (R) vs Mercedes

INDYCAR SERIES

16:00 IMS Road Course – Carrera STAR +