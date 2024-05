VIDEO. En busca de la identidad

Se acerca la hora de la verdad para el Lobo. El inicio de una nueva ilusión, algo que llega con cada nuevo torneo, esta vez tiene el ingrediente extra de la curiosidad que generó la llegada de Marcelo Méndez, un entrenador extranjero con buenos pergaminos, mejores referencias y un discurso seductor. Con el mismo plantel de Madelón, la realidad comenzará a verse desde el lune en el Bosque.

- ¿Tenés el equipo para el lunes y, al mismo tiempo, encontraste las características de jugadores para tu idea futbolística?

- El 98% del equipo está confirmado. Tenemos alguna duda que definiremos porque tuvimos algunos percances. Hemos encontrado un grupo sano, rico y predispuesto al que tratamos de inculcarle la idea que esperamos se vea reflejada el día lunes.

- ¿Cómo están Pintado y Morales?

- Ellos entrenaron las dos primeras semanas diferenciado pero ya estuvieron a la par de los compañeros. Así que prácticamente contamos con todo el plantel.

- ¿Qué análisis haces de Vélez?

- Hemos visto los últimos tres partidos. Vamos a enfrentar a un rival duro, que por algo llegó a donde llegó. Es un rival competitivo, que se repone a la adversidad dentro el juego. Esperamos un partido duro y confiamos mucho en lo que podemos hacer. Dentro del poco tiempo trabajado, esperamos que lo hecho se vea reflejado el lunes.

- ¿Cómo estás en cuanto a tu expectativa personal ante el debut?

- Estoy tranquilo, quizás un poco ansioso por que llegue ese momento, pero con la tranquilidad de que venimos haciendo un buen trabajo. Todos los debuts son muy particulares, pero la idea es que el equipo vaya al frente, intente obtener el resultado, sea protagonista, queremos marcar las condiciones de juego nosotros. Vamos a enfrentar a uno de los finalistas, que tiene más tiempo de trabajo que nosotros, pero creemos en nuestro trabajo y en los jugadores.

- ¿Cómo viste a los jóvenes del plantel?

- Bien. Encontramos buena materia prima que hay que seguir trabajando. Hay juveniles que ya han trabajado con nosotros pero hay que pulir, trabajar, crecer y experimentar para terminar de formarlos, pero de a poco. No hay que acelerar los procesos. Gestionamos personas y no materiales de descarte así que trataremos de ir llevándolos de a poco.

- Hablabas de la ansiedad del debut, ¿qué esperas de este torneo?

- Es un torneo durísimo, largo. Esperemos ser regulares -que es lo que todo entrenador quiere- y está en nosotros ser competitivos, ir mejorando. Trabajando, creciendo y cada día mostrando nuestra mejor versión. Queremos lograr esa identidad de la que venimos hablando y que ganar sea una causalidad y no casualidad. Vamos por buen camino, necesitamos redoblar los esfuerzos para ser competitivos y llegar a los primeros lugares.

- ¿Has notado la rebeldía necesaria en los jóvenes y en el grupo en general?

- A ver...Es la segunda pregunta sobre los jóvenes. Somos un grupo, somos uno solo. A la hora de tomar decisiones no miro si es joven, si es grande, si tiene experiencia. Somos un grupo y eso es fundamental, porque se empieza a dividir entre los jugadores del club, los jóvenes, los grandes y Gimnasia tiene que ser uno solo. Notamos un grupo predispuesto al trabajo, hay que ir cambiando ese entorno que por momentos parece negativo. Sobre todo, prepararse para la adversidad para no caernos. Tenemos que mejorarlo, lo hemos hablado con los jugadores y nos han manifestado que ante la primera adversidad empiezan los pensamientos malos. Todo eso lo tenemos que cambiar. Después, pasara por mí tomar buenas decisiones para armar el mejor once.

- ¿Cómo es para el DT extranjero entrar a otro fútbol y casi hacer un curso acelerado de conocimiento de los rivales? ¿Qué viste de Vélez?

-En mi caso, el fútbol argentino siempre se consume porque es una liga muy importante del continente. Vélez es un equipo que lucha hasta el final, que no se da por vencido. Tiene un modelo de juego bastante notorio que busca siempre el arco rival. Es de esos equipos que saben a lo que juegan y merece mucho respeto. Trataremos de respetarlo, pero de imponer las condiciones de juego nosotros.

- En diez días será el partido con Atlético Tucumán por la Copa Argentina, ¿cómo lo tomas?

- Faltaba la definición, quedó paar después del partido con Defensa. Queda trabajar y prepararse para ir partido a partido. Hoy pensamos solo en Vélez, que es nuestro primer rival. La Copa Argentina es distinta, es especial, es solo a un partido, y lo tomaremos con la misma responsabilidad de ganar los partidos.

- ¿Qué buscás en el centrodelantero de tus equipos?

- Depende de la característica. Obviamente dependiendo del sistema que utilizamos puede ser un finalizador pero no nos quedamos solo con eso, buscamos que intente involucrarse en el juego. Aquí hemos encontrado diferentes características, Castillo, Colmán, Eric, Mati Abaldo que ha jugado en algún momento. Depende de la lectura de juego y de los que hagamos para cada partido, pero hay un abanico de posibilidades bueno para el entrenador.

- ¿Cuál es el rol de los extremos en tus equipos y como ves a Abaldo y a Domínguez?

- Bien. También está Zalazar, hemos probado a Eric por banda, a Chávez (más allá de alguna dolencia) y hay buena calidad. Nos gusta esa característica del extremo, que sea fuerte en el uno contra uno, que encare y con la responsabilidad de correr también para atrás. Tratamos de inculcar rápido lo que queremos de ellos.