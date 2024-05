Tras la derrota en la Copa, el Pincha es un mar de dudas

Estudiantes cayó 1 a 0 frente a The Strongest en La Paz y complicó sobremanera su continuidad en la Copa Libertadores de América, en la que ahora deberá ganar los dos partidos que le quedan para no depender de nadie y clasificar así a los octavos de final.

Sin embargo, el trajín no se detiene para un pincha que en la madrugada de viernes arribó al país para así preparar lo que será su estreno en la Liga Profesional, pautado para mañana desde las 15:30 en el José Dellagiovanna de Tigre. Así como se lee. En cuestión de días nada más, el equipo de Eduardo Domínguez pasó de la obtención de la Copa de la Liga frente a Vélez en Santiago del Estero a tener que viajar a La Paz para el compromiso copero y regresar raudamente a la Argentina para el debut en el certamen local.

Ante esto, el grupo trabajó ayer en el Country Club de City Bell, escenario en el que todas las tareas estuvieron apuntadas a cuestiones regenerativas para aquellos que se midieron con The Strongest y también análisis y evaluación pensando en el choque con el Matador de Victoria.

Sin tiempo para preparar el partido como corresponde y con muchos protagonistas con una carga importante de minutos encima, el cuerpo técnico debe definir quiénes serán los encargados de comenzar la Liga Profesional de la mejor manera posible.

En ese sentido, uno de los grandes interrogantes albirrojos está puesto en Enzo Pérez. El experimentado volante fue una de las modificaciones de Domínguez en el Hernando Siles por un fuerte golpe en su rodilla derecha. De hecho, el ex Godoy Cruz de Mendoza y River no salió a jugar el complemento. En su lugar ingresó José Sosa.

De esta manera, todo parece indicar que el mendocino no estará desde el arranque ante un Tigre que viene de capa caída con Sebastián Domínguez al frente del once, y que incluso hasta el momento no ha sumado unidades desde la asunción como DT del exdefensor del Pincha y Vélez, por mencionar algunos de los clubes por los que pasó.

En la previa del encuentro frente a The Strongest, el primer equipo del Pincha ya era una incógnita, no sólo por el desgaste general sino también por las particularidades del escenario y sus casi 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar.

De hecho, nombres como los de Nicolás Fernández, Santiago Flores e incluso Franco Zapiola o Alexis Manyoma aparecieron en el análisis de un cuerpo técnico que finalmente optó por repetir mayoría de titulares.

Ahora el contexto es otro, con un torneo que recién estará comenzando y en el cual Estudiantes no tiene la obligación que sí tenía en el marco de la Copa Libertadores de América.

Lo concreto es que con apenas un ensayo más, el de la jornada de hoy, Domínguez y sus colaboradores deberán darle forma a un equipo que a priori es un mar de dudas.

Además de lo mencionado en cuanto a Enzo Pérez, al colombiano Edwuin Cetré se lo vio algo cansado en la altura y muy lejos del nivel que suele mostrar, por lo que podría ser otra de las variantes necesarias pensando en el choque de mañana con Tigre.

Otra cuestión a seguir de cerca también es que hará el DT en cuanto a Tiago Palacios y Eros Mancuso, quienes frente a The Strongest quedaron marginados por el episodio que protagonizaron en la madrugada del lunes con aquel siniestro vial tras los festejos por la obtención de la Copa de la Liga Profesional horas antes.

Con mucho por definir, el Pincha afronta su último entrenamiento antes de lo que será el estreno en el marco de la Liga Profesional. Todo dentro de un calendario que no le viene dando alguno respiro y que recién podría tenerlo con una semana completa de trabajos (y necesario descanso) una vez que deje atrás el compromiso frente a los de Victoria.