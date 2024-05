El desgarrador mensaje que dejó el utilero de Sarmiento antes de morir: "Esta vez la vida me ganó"

Este jueves, se conoció la noticia de que el cuerpo de Federico Flavio Quintero, utilero de Sarmiento de Junín, apareció sin vida en una zona de quintas aledañas a la Ruta Nacional 188, tras estar desaparecido desde el lunes y ser buscado intensamente.

El hombre, quien habría cumplido 33 años ese mismo día, dejó un desgarrador mensaje de despedida en un estado de WhatsApp.

“Les pido disculpas a todos por el dolor que voy a causar. Esta vez la vida me ganó. Siempre la remé, me enfrenté a muchos obstáculos en mi vida y siempre salí adelante, pero esta vez no puedo. Cuiden mucho a mi familia, sin ellos no hubiera llegado hasta acá, por favor. Gracias por la vida que me dieron”, decía el comunicado que el propio Quintero expresó en el teléfono.

Desde el club Sarmiento, publicaron un mensaje de despedida ni bien se enteraron de la noticia: “Con mucha tristeza y profundo dolor, informamos que Federico Quinteros fue encontrado sin vida en la mañana de hoy. Agradecemos a las autoridades policiales, seguridad municipal, justicia, medios de prensa, ONG nacionales y público en general que se hizo eco de su búsqueda. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Federico QEPD. Estarás siempre en nuestros corazones”.

A su vez, vale aclarar que desde el club, solicitaron postergar el encuentro ante Barracas Central que se iba a jugar este fin de semana. La respuesta por parte de la Liga Profesional fue positiva y por lo tanto, no se jugará hoy como estaba previsto.

El nuevo día y horario, será el próximo domingo a las 15 horas en el estadio del "Guapo".