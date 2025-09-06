Incendios forestales: alertan por su enorme impacto

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
La Organización Meteorológica Mundial indicó que pueden deteriorar la calidad del aire a miles de kilómetros de donde se producen. La relación con el cambio climático
Los incendios forestales liberan una “mezcla tóxica” de contaminantes que puede deteriorar la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia, afirmó ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que señaló una notable anomalía en la Amazonia en 2024.
Esta agencia de la ONU explicó que la calidad del aire está íntimamente relacionada con el cambio climático y que ambos problemas deben abordarse conjuntamente.
Los incendios en la Amazonia, Canadá y Siberia han proporcionado información sobre cómo la calidad del aire puede verse afectada a gran escala, subrayó la OMM en su quinto boletín anual sobre la calidad del aire y el clima.
“El cambio climático y la contaminación atmosférica no entienden de fronteras nacionales, como lo demuestran el intenso calor y la sequía que alimentan los incendios forestales y degradan la calidad del aire para millones de personas”, declaró la secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett.
Al examinar la interacción entre la calidad del aire y el clima, la OMM destacó el papel de unas partículas microscópicas llamadas aerosoles en estos incendios, la formación de niebla invernal, las emisiones del transporte marítimo y la contaminación urbana.
Las partículas con un diámetro inferior a 2,5 micras (PM 2,5) se consideran especialmente dañinas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones o el sistema cardiovascular.
Si bien los incendios forestales de 2024 provocaron niveles de PM 2,5 superiores a la media en Canadá, Siberia y África Central, el mayor aumento de PM 2,5 se registró en la Amazonia, según la OMM.
“La mayor anomalía se produjo en la cuenca del Amazonas, como consecuencia de los incendios forestales sin precedentes declarados en la región occidental de la Amazonia y de los fuegos alimentados por la sequía que castigaron el norte de Sudamérica”, indicó la OMM en un comunicado.
En rueda de prensa, Lorenzo Labrador, científico de la OMM, subrayó que “la temporada de incendios forestales tiende a ser más severa y prolongada cada año debido al cambio climático”.
Además, señaló que los incendios forestales en un continente acabaron causando contaminación atmosférica en otro. “Eso ocurrió el año pasado y también este año. Por lo tanto, se observa una degradación de la calidad del aire en todos los continentes cuando las condiciones meteorológicas son favorables”, enfatizó.
Como ejemplo, mencionó el caso de los fuegos en Canadá que afectaron a Europa. “Estos incendios produjeron esencialmente una mezcla tóxica de componentes que contaminan el aire”, resumió.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica causa más de 4,5 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo y acarrea importantes costos ambientales y económicos.
