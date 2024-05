VIDEO. Nacho Fernández confirmó su deseo de volver a Gimnasia y emocionó a los hinchas triperos

Nacho Fernández habló para TyC Sport y confirmó su deseo de volver a Gimnasia para retirarse. Esta noticia emocionó al pueblo tripero, por quién tiene un gran cariño.

Estas declaraciones se dieron en la previa del partido de River ante Temperley por los 16avos de la Copa Argentina. Desde Mendoza, sus palabras hicieron latir fuertes los corazones albiazules.

Actualmente dirigido por Martín Demichelis, aseguró: “Trato de prepararme para todos los partidos de la misma manera”. El Millonario apuesta a pasar de ronda en la competencia nacional.

En tanto, sobre su futuro mencionó: “Tengo pensado retirarme en Gimnasia, después nunca se sabe. Pero bueno, no me dan los años porque ya tengo 34 y sino se me va a complicar”. Sin definiciones ni certezas, esta consideración de Fernández fue bien recibida por el pueblo tripero.