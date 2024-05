Cetré y su postura ante los cánticos racistas: “Siempre me tomo las cosas con humor”

Si hay un jugador en Estudiantes que llegó y que rápidamente se ganó el cariño de todo el público albirrojo ese es sin dudas el colombiano Edwuin Cetré.

El punta, que era prácticamente un desconocido en estos lares, ha sido de lo más punzante en los dirigidos por Eduardo Domínguez, dejando en claro una característica muy propia, la de ir al frente en todo momento.

Y en ese sentido, el ex Santos Laguna de México y Deportivo Independiente Medellín de Colombia, entre otros, suele también ser el apuntado y buscado por los rivales, tal cual ha sucedido, por ejemplo, el lunes pasado frente a Deportivo Riestra en UNO, escenario en el que se cruzó en varias oportunidades con Nicolás Dematei, capitán del Malevo. También por los hinchas en la diferentes canchas, quienes incluso han llegado a propinarle insultos racistas.

Sin embargo, el cafetero dejó en claro que no les presta atención. De hecho, dijo que los toma con humor, entendiendo el contexto en el que suele recibirlos.

De esta forma tomó distancia de Vinicius, el brasileño del Real Madrid que en los últimos tiempos ha sido noticia debido a los diferentes episodios sufridos con la camiseta del Merengue.

“Somos diferentes personas. A lo mejor él la ha pasado peor o le pone más atención a eso. A mí me da igual. Si me gritan negro o lo que sea en la cancha, no le voy a poner atención”, comenzó Cetré. “Siempre tomo las cosas con humor”, completó quien ya marcó 4 goles en Estudiantes, donde también asistió en la misma cantidad de ellos.

Ya sobre el final se refirió a su apodo, “Kevin de Brownie” (en relación al belga del City, Kevin de Bruyne).

“Lo de De Brownie empezamos a comentarlo en el grupo, entrenando. Es para divertirse, no me lo tomo a mal”, cerró quien buscará seguir creciendo con la camiseta del Pincha, con la cual ya consiguió un título y también el cariño de toda su gente.