Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos

El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show

El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show
11 de Agosto de 2025 | 16:22

Escuchar esta nota

Este fin de semana, la banda de cuarteto Dale Q’ Va vivió una difícil situación en pleno show en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Pablo David Ortiz, el vocalista de la banda, dio un salto mientras interpretaba uno de sus temas y el escenario de madera cedió provocando que él cayera y se lastimara la cabeza.

El accidente provocó que interrumpieron el show y que llevaran al cantante de urgencia a una clínica para evaluar cómo estaba de salud. Tuvieron que darle puntos de sutura en la cabeza y debieron suspender el siguiente show que tenían pautado para el próximo domingo en la provincia de Santiago del Estero.

“Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó Pablo Ortiz en su cuenta de Instagram, mientras que la banda emitió un comunicado desde sus redes sociales para dar respuestas a los fans.

“Comunicado sobre la salud de Pablo David Ortiz. En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor", comenzó el escrito.

"En el día de hoy (domingo) va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, cerró el comunicado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de Espectáculos

Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”

Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencontraron en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3

Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"

María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
La Ciudad
Un sector de Lisandro Olmos ya tiene nuevo asfalto
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: uno por uno, de lunes a sábados
Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
Cuenta DNI: las promociones activas de este lunes 11 de agosto
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
Deportes
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Policiales
Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
Brutal accidente en Villa Elvira: un camión chocó a dos camionetas y hay tres heridos
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Información General
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla