Una moto y una camioneta protagonizaron un violento choque en La Plata: un conductor debió ser trasladado al hospital

Un joven de 21 años resultó herido y debió ser trasladado al hospital luego de impactar su moto contra una camioneta en City Bell. El brutal incidente ocurrió el pasado sábado en la intersección del Camino Centenario y la calle 476.

Efectivos de la Comisaría 10ª de City Bell y del Comando de Patrullas de la Base Norte se acercaron al lugar a raíz de un llamado al 911 por un violento choque en el transitado cruce de la Zona Norte. Instantes previos, la conductora de la Ford Eco Sport color negra, que cruzaba el Camino Centenario, fue embestida a la altura de la puerta del conductor por una moto Honda Tornado color roja, que era manejada por un joven.

El motociclista resultó herido y debió ser trasladado por una ambulancia del SAME hacia el Hospital de Gonnet. En base a las primeras hipótesis, el motociclista habría cruzado indebidamente dado que el semáforo del Camino Centenario se encontraba en rojo. Fue allí que el impacto se produjo con una gran violencia, a tal punto que explotaron los airbags del vehículo de mayor porte, conducido por una mujer de 40 años.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar se encontraba el joven herido y con el correr de los minutos fue trasladado, mientras que la mujer resultó ilesa. Tras confirmar que el joven estaba fuera de peligro, el conductor recibió el alta. Mientras que ambos vehículos quedaron secuestrados en el marco de la investigación caratulada como "lesiones culposas".