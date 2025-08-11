Benjamín Vicuña habló de la denuncia a la China Suárez por acusarlo de “adicto”

Milei defendió en la Justicia su posteo contra Ian Moche, el platense de 12 años: dice que en sus redes no es el presidente
Milei defendió en la Justicia su posteo contra Ian Moche, el platense de 12 años: dice que en sus redes no es el presidente
Brutal accidente en Villa Elvira: un camión chocó a dos camionetas y hay tres heridos
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares
Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”
El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show
Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencontraron en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Trump toma el control de Washington DC y saca a las calles a la Guardia Nacional: "Invadida por pandillas violentas"
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó"
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Marcelo Babenco se convirtió en el nuevo presidente de la Federación Empresaria de La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"
María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
La Plata, insegura: cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Benjamín Vicuña rompió el silencio tras los rumores de una supuesta denuncia a la China Suárez por el polémico posteo que publicó en su cuenta de Instagram horas antes de emprender viaje a Turquía junto a su pareja Mauro Icardi y su hija Rufina, dejando a los pequeños Magnolia y Amancio con su padre.
En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor chileno se refirió a la llegada de sus hijos a la Argentina: “Vuelven los chicos a las actividades escolares”.
Cuando la cronista indagó sobre las acciones legales que él tomaría contra su ex pareja, él intentó desestimar los rumores: "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".
Sobre su vida actual, reveló: "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2". Días atrás, una fuente cercana al actor había dicho que él estaba furioso con su ex pareja por haberlo expuesto y que planeaba iniciar acciones legales para “destruirla” por su impensada acción.
En este contexto, y tras varias semanas manteniendo la polémica publicación en sus redes sociales, la actriz ocultó el descargo que, en su momento, dijo que no eliminaría.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí