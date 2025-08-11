Benjamín Vicuña habló de la denuncia a la China Suárez por acusarlo de “adicto”

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras los rumores de una supuesta denuncia a la China Suárez por el polémico posteo que publicó en su cuenta de Instagram horas antes de emprender viaje a Turquía junto a su pareja Mauro Icardi y su hija Rufina, dejando a los pequeños Magnolia y Amancio con su padre.

En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor chileno se refirió a la llegada de sus hijos a la Argentina: “Vuelven los chicos a las actividades escolares”.

Cuando la cronista indagó sobre las acciones legales que él tomaría contra su ex pareja, él intentó desestimar los rumores: "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".

Sobre su vida actual, reveló: "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2". Días atrás, una fuente cercana al actor había dicho que él estaba furioso con su ex pareja por haberlo expuesto y que planeaba iniciar acciones legales para “destruirla” por su impensada acción.

En este contexto, y tras varias semanas manteniendo la polémica publicación en sus redes sociales, la actriz ocultó el descargo que, en su momento, dijo que no eliminaría.