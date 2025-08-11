VIDEO. Se subió a un árbol en el centro de La Plata y le pegaba con una rama a los transeúntes

Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Un insólito hecho tuvo lugar en el centro de La Plata, más precisamente en 14 y 54, a metros de la Catedral y la Municipalidad, esta tarde. Un joven de 28 años fue aprehendido por agredir a transeúntes desde un árbol.
Quienes pasaban por allí se sorprendían al descubrir que, mientras esperaban a cruzar, eran agredidos con una rama desde la altura de un árbol. El joven, que vive en situación de calle, quedó demorado en la comisaría.
Fueron los propios vecinos agredidos los que informaron al personal de la Guardia Urbana de Prevención sobre lo que sucedía en dicha esquina. Al hacerse presentes, confirmaron estos dichos.
Ante la resistencia por bajar del árbol, fue reducido por el personal. Un móvil del Comando de Patrullas fue el encargado de trasladarlo a la Comisaría 1ª, donde fue identificado.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
