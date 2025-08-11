VIDEO. Se subió a un árbol en el centro de La Plata y le pegaba con una rama a los transeúntes

Un insólito hecho tuvo lugar en el centro de La Plata, más precisamente en 14 y 54, a metros de la Catedral y la Municipalidad, esta tarde. Un joven de 28 años fue aprehendido por agredir a transeúntes desde un árbol.

Quienes pasaban por allí se sorprendían al descubrir que, mientras esperaban a cruzar, eran agredidos con una rama desde la altura de un árbol. El joven, que vive en situación de calle, quedó demorado en la comisaría.

Fueron los propios vecinos agredidos los que informaron al personal de la Guardia Urbana de Prevención sobre lo que sucedía en dicha esquina. Al hacerse presentes, confirmaron estos dichos.

Ante la resistencia por bajar del árbol, fue reducido por el personal. Un móvil del Comando de Patrullas fue el encargado de trasladarlo a la Comisaría 1ª, donde fue identificado.