Wall Street cerró con pérdidas, a la espera del informe sobre inflación

La bolsa de Nueva York cerró a la baja ayer, con prudencia de los inversionistas la víspera de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos y con el trasfondo de negociaciones comerciales con China. El índice Dow Jones cedió 0,45%, el tecnológico Nasdaq retrocedió el 0,30% y el ampliado S&P 500 perdió 0,25%. “Vimos algunas tomas de beneficios tras una fuerte alza y antes de la publicación de indicadores económicos importantes”, dijo Adam Sarhan, de 50 Park Investments. El IPC se conocerá hoy martes, seguido de la inflación al productor (IPP) el jueves.

Estos datos “podrían tener una influencia sobre las expectativas de una baja de tasas de parte de la Fed”, el banco central estadounidense, escribió en una nota José Torres, de Interactive Brokers. Una gran mayoría de analistas estiman que la Fed reducirá sus tasas directrices en un cuarto de punto porcentual en su próxima reunión de política monetaria en septiembre.

Los expertos están preocupados por un estancamiento del mercado de trabajo, luego de cifras de creación de empleo revisadas a la baja en la primavera boreal.

“Todavía no sabemos si este informe sobre empleo es un caso aislado o si se trata de una tendencia más permanente”, comentó Sarhan.

Las actuales tasas de la Fed, entre 4,25% y 4,50%, no se han modificado desde diciembre.