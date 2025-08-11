En La Plata, las fuerzas políticas acordaron una campaña limpia y respetuosa del espacio público

A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense
Los principales espacios políticos con representación local —Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda— acordaron desarrollar la campaña electoral 2025 ajustándose estrictamente a las normas que regulan la publicidad en la vía pública, conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 9880.
El acuerdo se selló este lunes por la tarde en el Palacio Comunal, durante una reunión convocada por la Municipalidad y encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Cara.
Según se informó, por Fuerza Patria participó el Jefe de campaña, Sebastián Tangorra; mientras que por La Libertad Avanza (LLA), Matías De Urraza (Jefe de campaña); junto a Juan Pablo Allan y Soledad Pedernera, candidatos a Concejales. Finalmente, por Somos Buenos Aires estuvieron presentes el Jefe de campaña, Javier Mor Roig, y el candidato a Concejal, Leandro Bazze; en tanto que también participó del cónclave el apoderado del Frente de Izquierda (FIT), Luciano Sívori.
El intendente Julio Alak, principal promotor de esta iniciativa, celebró este acuerdo impulsado por el Municipio en pos de garantizar las pautas consensuadas en el marco de la ordenanza. La misma prohíbe la colocación de publicidad política en árboles, luminarias, señales, mobiliario urbano y fachadas no autorizadas; fija plazos para instalación y retiro y promueve medios alternativos que eviten daños y contaminación visual.
El encuentro ratificó la decisión de garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas durante el proceso electoral, promoviendo un uso ordenado del entorno urbano. También se resolvió mantener esta mesa de diálogo semanalmente para monitorear y resolver situaciones vinculadas a esta temática.
Vale destacar que el acuerdo se alinea con el programa municipal de recuperación del espacio público “Ciudad Limpia”, el cual busca afianzar una cultura política basada en el respeto, la equidad y la responsabilidad ciudadana, fortaleciendo la convivencia democrática y el cuidado del entorno urbano.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
