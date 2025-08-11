La semana de huelga en la UNLP arrancó con un alto acatamiento en facultades y escuelas

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Foto: Roberto Acosta - EL DIA

11 de Agosto de 2025 | 19:19

La primera jornada de protesta tuvo alto acatamiento en las 17 facultades y los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Los Docentes y nodocentes reclaman urgentes mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector. Además, mañana no habrá actividad académica ni administrativa en las facultades y colegios por el asueto referido a los 120 años de la Universidad Nacional de La Plata.

Este lunes fue el único día en el que coincidieron con sus medidas de fuerza los docentes y nodocentes. Los profesores anunciaron que retomarán la medida de fuerza el miércoles y continuarán el jueves. A su vez, los nodocentes convocaron a un sólo día de huelga que se cumplió hoy. Además, el viernes tampoco habrá actividades por el feriado turístico que dispuso el gobierno nacional con fines turísticos.

ALTO ACATAMIENTO

Según distintas fuentes consultadas por este diario, la medida de fuerza tuvo un acatamiento total. La falta de nodocentes contribuyó a que las puertas de los establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario, como así en las facultades, no hubiera actividades y estuvieron cerrados.

En el Liceo colocaron carteles en las rejas del edificio de diagonal 77 entre 46 y 47. “¿Cuánto cobra el profe por hora?, 1 kilo de pechuga”, fue una de las consignas. La otra tuvo relación con el cobro del medio aguinaldo y apuntaba al destino de ese dinero: “pagar la tarjeta”. En otros establecimientos educativos hubo carteles informativos, anunciando que desde hoy y hasta el lunes hay medidas de fuerza y no habrá actividad académica.

Los nodocentes enrolados en la asociación platense Atulp, indicaron que están dialogando con sus pares del gremio de docentes Adulp y los estudiantes agrupados en la Fulp para llevar a cabo acciones conjuntas de protesta en el marco del reclamo salarial.

Aseguran que desde que asumió el actual presidente Javier Milei en el poder ejecutivo nacional el deterioro del poder adquisitivo de los salarios bajó considerablemente, arriba del 30 por ciento.

“Nuestro sector no tiene paritarias desde el comienzo de este Gobierno, lo cual decantó en una caída brutal del poder adquisitivo. La crisis se extiende a toda la educación superior, por eso seguimos reclamando recomposición salarial y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”, aseguraron desde Adulp en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Tanto Adulp como Atulp realizaron asambleas la semana pasada para definir si adherían a las medidas de fuerza impulsadas por las federaciones nacionales de ambos gremios.

En el caso de Adulp se votó en forma unánime para llevar a cabo la medida de fuerza que afecta al dictado de clases en los colegios preuniversitarios (Liceo, Nacional, Anexa y bachillerato de Bellas Artes), también a las actividades universitarias en el caso de quienes cursan materias anuales. En las facultades donde hay cursadas cuatrimestrales, esta semana es para inscribirse. Aunque desde Atulp informaron que no debería afectar ese proceso, no se descarta que pueda haber algún inconveniente. Ayer no hubo reclamos de estudiantes por alguna dificultad que hubiera podido surgir durante la inscripción virtual.

