Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares

Estudiantes entrenó este lunes por la mañana, en la última jornada antes de viajar a Paraguay para medirse con Cerro Porteño por la Copa Libertadores este miércoles a las 19 hs. El equipo local deberá enfrentar sensibles bajas para el planteo.

Según indicó el Departamento de Salud y Alto Rendimiento del club paraguayo, Gastón Giménez y Gustavo Velázquez no podrán estar en el partido con el Pincha por “lesión fibrilar en la cara posterior del muslo”. A razón de esto, ambos se encuentran en recuperación.

Por otro lado, Robert Piris Da Motta tampoco estará a disposición del DT Diego Martínez. En este caso, se debe a la acumulación de tarjetas amarillas que lo dejarán marginado de la concentración.

El Estudiantes de Eduardo Domínguez volverá a City Bell este martes al mediodía, para luego partir hacia el aeropuerto. La idea es llegar en la tarde del martes para descansar y entrenar previo al encuentro del miércoles a las 19 hs en La Nueva Olla.