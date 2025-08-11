Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares

11 de Agosto de 2025 | 16:35

Estudiantes entrenó este lunes por la mañana, en la última jornada antes de viajar a Paraguay para medirse con Cerro Porteño por la Copa Libertadores este miércoles a las 19 hs. El equipo local deberá enfrentar sensibles bajas para el planteo.

Según indicó el Departamento de Salud y Alto Rendimiento del club paraguayo, Gastón Giménez y Gustavo Velázquez no podrán estar en el partido con el Pincha por “lesión fibrilar en la cara posterior del muslo”. A razón de esto, ambos se encuentran en recuperación. 

Por otro lado, Robert Piris Da Motta tampoco estará a disposición del DT Diego Martínez. En este caso, se debe a la acumulación de tarjetas amarillas que lo dejarán marginado de la concentración. 

El Estudiantes de Eduardo Domínguez volverá a City Bell este martes al mediodía, para luego partir hacia el aeropuerto. La idea es llegar en la tarde del martes para descansar y entrenar previo al encuentro del miércoles a las 19 hs en La Nueva Olla.

 

