Marcelo Babenco se convirtió en el nuevo presidente de la Federación Empresaria de La Plata

Se llevó cabo la Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria de La Plata (FELP) y asumió la nueva comisión directiva encabezada por Marcelo Babenco, Daniel Loyola y Valentín Gilitchensky en los cargos de presidente secretario, tesorero respectivamente.

Previamente se había consensuado una lista de unidad que fue propuesta a los asambleístas, quienes la aprobaron por unanimidad y acompañaron con un sostenido aplauso.

Los vicepresidentes son Alejandro Guanzetti por cámaras sectoriales, Gustavo Celestre por centros comerciales a cielo abierto y Jorge Rey por industrias y los vocales titulares son Alberto González, Claudio Falaschi, Matías Vechiatti y Ezequías Sánchez Bustos.

En el acto, el presidente saliente hizo un balance de gestión y del contexto en que le tocó ejercer el cargo. A su término, Marcelo Babenco, tras asumir sus funciones, expuso las líneas principales de lo que será su tarea al frente de la Federación, los temas más sensibles y las novedades que propone como tarea de los próximos dos años de gestión.

Participaron del acto representantes de los centros comerciales y las cámaras asociadas a la FELP, directivos de entidades amigas y ex integrantes de anteriores comisiones directivas.