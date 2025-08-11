¿Pedro Silva Torrejón otra vez afuera?: cómo se encuentra la recuperación del defensor de Gimnasia

A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense
A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense
En fotos | La semana de huelga en la UNLP arrancó con un alto acatamiento en facultades y escuelas
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Una moto y una camioneta protagonizaron un violento choque en City Bell: un conductor debió ser trasladado al hospital
Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares
Benjamín Vicuña habló de la denuncia a la China Suárez por acusarlo de “adicto”
En La Plata, las fuerzas políticas acordaron una campaña limpia y respetuosa del espacio público
Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”
El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
VIDEO. Dos barcos chinos chocaron al perseguir un barco filipino en mar disputado
Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show
Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencontraron en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Trump toma el control de Washington DC y saca a las calles a la Guardia Nacional: "Invadida por pandillas violentas"
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó"
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Marcelo Babenco se convirtió en el nuevo presidente de la Federación Empresaria de La Plata
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Gustavo Yankelevich rompió el silencio y habló de la muerte de su nieta Mila: "Con dolor, pero de pie"
María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
De cara a una nueva semana de preparación para recibir en el Bosque a Lanús, el entrenador de Gimnasia, Alejandro Orfila, pondrá la lupa en la recuperación del lateral Pedro Silva Torrejón, afectado por una molestia en el último partido ante Godoy Cruz. El lateral, que venía siendo un nombre fijo en la defensa pero estuvo marginado del duelo en Mendoza, sufrió un golpe ante el partido frente a Independiente y continúa con molestias.
La semana larga servirá para evaluar a Pedro Silva Torrejón, el defensor no estuvo ante el Tomba por un trauma en un bíceps que le provocó un edema muscular. La evolución del cordobés marcha bien, pero a veces siente molestias. Por esas razones, está muy al limite para regresar ante Lanús, pero aún no está descartado y se analizará su situación más cerca del fin de semana.
De no poder jugar Silva, en su lugar seguirá jugando Juan Manuel Villalba, quien fue titular en el Lobo por primera vez ante el Tomba aunque no en su lugar natural de zaguero izquierdo. Villalba jugó de mayor a menor, pero culminó con un aprobado en la victoria tripera por 2 a 1.
De esta manera, la probable formación tripera sería con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón o Juan Manuel Villalba; Manuel Panaro, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.
En cuanto al resto de los lesionados, Enzo Martínez ya tiene el alta médica luego de la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco izquierdo a raíz de un esguince grave de rodilla sufrido en diciembre pasado. El uruguayo ya está haciendo fútbol, con normalidad a la par de sus compañeros.
En cambio, a Franco Torres, quien sufrió una lesión similar este año tras la pretemporada en Montevideo, le queda un mes más de recuperación para llegar al alta médica.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares
En cuanto a Jan Carlos Hurtado y Matías Melluso, quienes sufrieron lesiones musculares grado 3 en a previa del inicio del campeonato, ambos están a dos semanas del alta médica. El venezolano está más cerca del regreso al primer equipo más allá del buen momento de la dupla Torres-Briasco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí