¿Pedro Silva Torrejón otra vez afuera?: cómo se encuentra la recuperación del defensor de Gimnasia

De cara a una nueva semana de preparación para recibir en el Bosque a Lanús, el entrenador de Gimnasia, Alejandro Orfila, pondrá la lupa en la recuperación del lateral Pedro Silva Torrejón, afectado por una molestia en el último partido ante Godoy Cruz. El lateral, que venía siendo un nombre fijo en la defensa pero estuvo marginado del duelo en Mendoza, sufrió un golpe ante el partido frente a Independiente y continúa con molestias.

La semana larga servirá para evaluar a Pedro Silva Torrejón, el defensor no estuvo ante el Tomba por un trauma en un bíceps que le provocó un edema muscular. La evolución del cordobés marcha bien, pero a veces siente molestias. Por esas razones, está muy al limite para regresar ante Lanús, pero aún no está descartado y se analizará su situación más cerca del fin de semana.

De no poder jugar Silva, en su lugar seguirá jugando Juan Manuel Villalba, quien fue titular en el Lobo por primera vez ante el Tomba aunque no en su lugar natural de zaguero izquierdo. Villalba jugó de mayor a menor, pero culminó con un aprobado en la victoria tripera por 2 a 1.

De esta manera, la probable formación tripera sería con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón o Juan Manuel Villalba; Manuel Panaro, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Cómo se encuentran los futbolistas afectados por lesiones

En cuanto al resto de los lesionados, Enzo Martínez ya tiene el alta médica luego de la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco izquierdo a raíz de un esguince grave de rodilla sufrido en diciembre pasado. El uruguayo ya está haciendo fútbol, con normalidad a la par de sus compañeros.

En cambio, a Franco Torres, quien sufrió una lesión similar este año tras la pretemporada en Montevideo, le queda un mes más de recuperación para llegar al alta médica.

En cuanto a Jan Carlos Hurtado y Matías Melluso, quienes sufrieron lesiones musculares grado 3 en a previa del inicio del campeonato, ambos están a dos semanas del alta médica. El venezolano está más cerca del regreso al primer equipo más allá del buen momento de la dupla Torres-Briasco.