A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense

En un movimiento clave para el panorama político argentino, los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) de la campaña en el territorio bonaerense, se se reunieron esta tarde en la Casa Rosada para coordinar los próximos pasos de la "agenda violeta". La cumbre busca ultimar detalles para el inminente acto que el presidente Javier Milei encabezará en La Plata este jueves 14 de agosto, en el Microestadio de Atenas.
El encuentro central tuvo lugar en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien recibió al jefe de campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires y armador nacional, Sebastián Pareja. A este primer cónclave, que comenzó pasadas las 11 de la mañana, se sumó una hora después un segundo encuentro ampliado que incluyó a figuras de peso como la presidente nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría. Fuentes oficiales confirmaron que el objetivo era "definir el cronograma de actividades provinciales y ultimar detalles para el lanzamiento de La Plata", manteniendo un fuerte hermetismo sobre las conversaciones específicas.
El plato fuerte de la estrategia libertaria en los próximos días será el acto de inicio de campaña electoral bonaerense con la presencia de Javier Milei en la Ciudad. El evento se realizará en el micro estadio de Atenas, ubicado en 13 entre 58 y 59. Según dieron a conocer, , y la expectativa es "explotarlo de gente y dar una demostración de fuerza". Más allá de su propósito local en la Octava Sección Electoral, donde Francisco Adorni se presenta como primer diputado provincial, este acto se perfila como un "preludio y apertura para la campaña nacional". Desde el Gobierno se ha bajado la línea de que asistan todos los ministros que puedan, buscando una demostración de unidad y poder.
La contienda bonaerense es considerada de vital importancia, ya que las autoridades libertarias creen que el resultado de septiembre será determinante para las elecciones nacionales de octubre, donde se definirá la futura composición del Congreso. La estrategia oficialista en Buenos Aires apunta a replicar el impacto logrado en la Ciudad, donde el vocero Manuel Adorni superó el 30% de los votos. A diferencia de aquella ocasión, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se selló antes de estos comicios, apostando por la unidad para enfrentar al Partido Justicialista. Cabe recordar que, a fines de junio, el presidente Milei ya había visitado La Plata, lanzando duras críticas contra el gobernador Kicillof, calificándolo como "el último zar de la miseria".
Mientras tanto, la definición de las candidaturas nacionales para el Congreso sigue su curso. Hasta el momento, solo se ha confirmado que José Luis Espert encabezará la lista de diputados. El PRO, como parte del acuerdo, ocupará tres lugares considerados "entrables" con Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro. Sebastián Pareja deberá reunirse en los próximos días con Karina Milei para completar los nombres restantes de la boleta, cuyo plazo de presentación ante la Justicia Electoral vence el próximo domingo. La planificación de la campaña se articula en dos niveles: asegurar un desempeño sólido en la provincia y preparar el terreno para la disputa nacional.
Los candidatos que estarían presentes este jueves en Atenas
El mandatario será el centro de atención del acto lanzamiento oficial de la campaña, cuyos organizadores esperan convocar alrededor de seis mil personas para dar inicio el período proselitista en la provincia.
La lista de presentes podría incluir a los representantes que suenan para integrar las nóminas de los comicios nacionales como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado libertario José Luis Espert.
También formarán parte del acto el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios para disputarle la provincia a Fuerza Patria, y el diputado Diego Santilli, otro de los podría integrar las listas en octubre.
Otros que podrían presentarse serían Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Juan Osaba.
