Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Crimen de Pablo Mieres: su familia fue aceptada por el juez como "particular damnificada"
A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense
En fotos | La semana de huelga en la UNLP arrancó con un alto acatamiento en facultades y escuelas
VIDEO. Se subió a un árbol en el centro de La Plata y le pegaba con una rama a los transeúntes
Desmontaron el puesto policial ubicado en la rotonda de la Autopista La Plata
¿Pedro Silva Torrejón otra vez afuera?: cómo se encuentra la recuperación del defensor de Gimnasia
Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares
Una moto y una camioneta protagonizaron un violento choque en City Bell: un conductor debió ser trasladado al hospital
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Wanda Nara, sobre L-Gante: “Elián estaba con minas al lado mío”
Benjamín Vicuña habló de la denuncia a la China Suárez por acusarlo de “adicto”
En La Plata, las fuerzas políticas acordaron una campaña limpia y respetuosa del espacio público
Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”
El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
VIDEO. Dos barcos chinos chocaron al perseguir un barco filipino en mar disputado
Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show
Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencontraron en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Trump toma el control de Washington DC y saca a las calles a la Guardia Nacional: "Invadida por pandillas violentas"
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó"
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, el juez que encabeza la investigación por el crimen de Pablo Mieres, Eduardo Silva Pelossi, accedió a la solicitud presentada por los familiares de la víctima que fue asesinada en su departamento ubicado en la zona de 115 y 46. La familia había había formalizado una presentación para acceder a la causa en el rol de particular damnificada.
Con esta decisión, los familiares podrán acceder a todas las actuaciones judiciales, solicitar informes periciales, proponer pruebas e intervenir en audiencias, funciones que ejercen en calidad de acusadores particulares. La querella está representada por los abogados Cristian Ariel González, Gastón Jesser y Sebastián Irurria.
El asesinato de Mieres, ocurrido en su vivienda ubicada a metros de la Facultad de Ciencias Exactas, provocó una gran conmoción. Su cuerpo fue hallado maniatado, amordazado y con signos de violencia, algo que desató el reclamo de justicia desde diversos sectores que integraba.
Hasta el momento, la causa se encuentra bajo la instrucción de la UFIJ Nº 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien dirige las pesquisas en pleno desarrollo. El aval otorgado a la familia como querellante representa un marco de acompañamiento más sólido al avance de la causa y un mecanismo de control sobre las pruebas que se incorporen.
Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido el pasado jueves, tras haberse encontrado entre sus pertenencias la computadora y el teléfono celular de Pablo Mieres.
Se trata del segundo imputado por este hecho que conmocionó a la comunidad educativa platense. El arresto se concretó tras una orden judicial del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la UFI 3 de La Plata, y según fuentes del caso el allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en 120 entre 603 y 604, allí fue detenido el hombre identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte.
LE PUEDE INTERESAR
Una moto y una camioneta protagonizaron un violento choque en City Bell: un conductor debió ser trasladado al hospital
Según surge de la investigación, se trata del hombre que utilizaba el teléfono que le habían robado a Mieres el pasado 17 de junio en su casa de 115 entre 46 y 47. Para perpetrar el hecho, en el que también sustrajeron su computadora, lo asesinaron y huyeron. Cabe señalar que por ese crimen también está detenido Nicolás Damián Arévalo, de 39 años, a quien la Justicia le imputó los cargos de “Homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo”.
En este marco los cargos para Duarte son por “Encubrimiento” y “Tenencia ilegal de arma de fuego”. Se conformó una causa penal aparte que quedó a cargo de la fiscal en turno Virginia Bravo, titular de la UFI 7 del Departamento Judicial La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí