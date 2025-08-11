Crimen de Pablo Mieres: su familia fue aceptada por el juez como "particular damnificada"

En las últimas horas, el juez que encabeza la investigación por el crimen de Pablo Mieres, Eduardo Silva Pelossi, accedió a la solicitud presentada por los familiares de la víctima que fue asesinada en su departamento ubicado en la zona de 115 y 46. La familia había había formalizado una presentación para acceder a la causa en el rol de particular damnificada.

Con esta decisión, los familiares podrán acceder a todas las actuaciones judiciales, solicitar informes periciales, proponer pruebas e intervenir en audiencias, funciones que ejercen en calidad de acusadores particulares. La querella está representada por los abogados Cristian Ariel González, Gastón Jesser y Sebastián Irurria.

El asesinato de Mieres, ocurrido en su vivienda ubicada a metros de la Facultad de Ciencias Exactas, provocó una gran conmoción. Su cuerpo fue hallado maniatado, amordazado y con signos de violencia, algo que desató el reclamo de justicia desde diversos sectores que integraba.

Hasta el momento, la causa se encuentra bajo la instrucción de la UFIJ Nº 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien dirige las pesquisas en pleno desarrollo. El aval otorgado a la familia como querellante representa un marco de acompañamiento más sólido al avance de la causa y un mecanismo de control sobre las pruebas que se incorporen.

Un segundo sospechoso fue detenido días atrás

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido el pasado jueves, tras haberse encontrado entre sus pertenencias la computadora y el teléfono celular de Pablo Mieres.

Se trata del segundo imputado por este hecho que conmocionó a la comunidad educativa platense. El arresto se concretó tras una orden judicial del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la UFI 3 de La Plata, y según fuentes del caso el allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en 120 entre 603 y 604, allí fue detenido el hombre identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte.

Según surge de la investigación, se trata del hombre que utilizaba el teléfono que le habían robado a Mieres el pasado 17 de junio en su casa de 115 entre 46 y 47. Para perpetrar el hecho, en el que también sustrajeron su computadora, lo asesinaron y huyeron. Cabe señalar que por ese crimen también está detenido Nicolás Damián Arévalo, de 39 años, a quien la Justicia le imputó los cargos de “Homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo”.

En este marco los cargos para Duarte son por “Encubrimiento” y “Tenencia ilegal de arma de fuego”. Se conformó una causa penal aparte que quedó a cargo de la fiscal en turno Virginia Bravo, titular de la UFI 7 del Departamento Judicial La Plata.