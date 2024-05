Cirio dio el sí: se volvió a casar en íntima ceremonia

Jesica Cirio volvió a dar el sí: en una ceremonia íntima, se casó por civil con Elías Piccirillo en uno de los salones del Palacio Duhau.

La celebración contó con 60 invitados, los familiares y amigos más cercanos, incluidos los hijos que cada uno trae de sus relaciones anteriores.

La cantante Elena Roger cantó en la ceremonia. La ceremonia fue planificada por una amiga de Jesica, mientras que el servicio de catering estuvo en manos de la cocina del emblemático edificio.

“Es un momento muy emocionante y único para mí”, dijo él, emocionado. “Una canción que es nuestra y que la cantó una artista a la que amo (por Elena Roger). Creo que los dos somos personas que en la vida estamos en un momento muy estable, en el que los dos tenemos nenas, él una más grande y la mía más chiquita. Por lo que estábamos en posición de formar una familia”, dijo luego Cirio, sonriente.

Elías contó que “la acompañé (a Cirio) en un momento en que ella lo necesitaba”, dijo, en aparente alusión a la separación entre la empresaria y su ex, Martín Insaurralde, en medio de versiones de terceras en discordia y escándalos varios. “Tuvimos mucha conexión, conectamos enseguida. Somos muy parecidos en muchas cosas, disfrutamos de las cosas simples. En un momento me di cuenta que no nos podíamos separar”, dijo ella sobre su nuevo marido.

Así, los enamorados se casaron apenas unos meses después de conocerse: Cirio y Elías están en pareja desde mediados del año pasado, y recién este año ella confirmó que estaba en una relación con el empresario, accionista y director de Tarjeta Sucredito y director del Banco Sucredito, que cultiva un bajo perfil, alejado de las cámaras. Cinco meses más tarde de aquel blanqueo, en el marco del cumpleaños de la rubia, la pareja decidió oficializar el vínculo, y lo hicieron muy emocionados por la decisión.