Guillermo Francos, del quiebre en la relación de Javier Milei y Nicolás Posse al "consenso" para el ingreso de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia

En un contexto marcado por la renovación en el Ejecutivo Nacional, Guillermo Francos irrumpió en escena como nuevo jefe de Gabinete de Ministros en Casa Rosada, con el objeto de abordar los temas candentes que capturan la atención nacional en los últimos días.

En primer lugar, el exministro del Interior no eludió la cuestión sobre la partida de su predecesor, Nicolás Posse. En diálogo con TN, reconoció el arduo trabajo realizado por su antecesor en la etapa previa a las elecciones, con lo que destacó su labor en la elaboración de proyectos gubernamentales.

“Se cumplió un ciclo. Rescato la tarea que tuvo antes de la elección. Hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenían que ver con la reforma del Estado, con armar un plan de Gobierno, tuvo una tarea muy compleja y va pasando factura”, señaló.

También habló de un quiebre entre Posse y el presidente Javier Milei, que condujo a la presentación de la renuncia del anterior jefe de Gabinete. Este gesto, según Francos, reflejaba un desentendimiento complicado en el seno del Gabinete.

“En algún momento de estos seis meses él (Posse) y el Presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia”, explicó y reconoció que “claramente había una situación complicada en el Gabinete, un desentendimiento”. “El hecho de que el Presidente me haya designado es bueno para buscar el consenso”, dijo.

Concerniente a si el jefe de Gabinete espió a ministros, Francos dijo: “No creo. Son rumores, no me guío por rumores. Es un delito y no creo que haya ningún ministro de Gabinete que tenga en la cabeza que lo estaban espiando”. Al ser preguntado en relación a si Posse le dijo en una ocasión “buen viaje a Punta del Este a una ministra”, Francos reconoció que era cierto.

El nombramiento de Ariel Lijo

Uno de los temas cruciales que enfrenta el gobierno es el nombramiento del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Francos aseguró que esta decisión es política y expresó su confianza en que el pliego de Lijo obtendrá la aprobación necesaria en el Senado. Esta perspectiva optimista refleja la determinación del gobierno de avanzar con sus designaciones judiciales a pesar de las posibles controversias.

Francos aseguró que “es una decisión política del Presidente” y anticipó que debería haber una mayoría que lo apruebe en la Cámara Alta: “Entiendo que si se envió el pliego de Ariel Lijo al Senado es porque hay consensos y acuerdos para alcanzar la mayoría que se requiere”.