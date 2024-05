En una jornada que marcará un hito en el gobierno de Javier Milei, en el Senado, el oficialismo logró el tan esperado dictamen para tratar en el recinto la Ley Bases, un proyecto crucial para la gestión actual. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros, se manifestó sobre este logro y adelantó las próximas etapas, así como también discutió las modificaciones previstas en el impuesto a las ganancias durante una entrevista en el programa "A Dos Voces" de TN.

"Estamos muy conformes. Hasta último momento estuvimos analizando cambios. Ha sido un trabajo arduo del Congreso, trabajando en conjunto con los distintos bloques en Diputados y Senadores. Fue un mes muy intenso", expresó, con lo que destacó el esfuerzo conjunto para destrabar la situación.

Francos resaltó la importancia de este avance legislativo al afirmar que "podremos avanzar en una ley que va a ser muy importante para todos los argentinos", dejando en claro que la aprobación del dictamen en el plenario de comisiones es solo el primer paso hacia su implementación definitiva.

En cuanto a las modificaciones en el impuesto a las ganancias, el Jefe de Gabinete explicó que se han contemplado situaciones particulares de las provincias patagónicas. Esta consideración apunta a equilibrar las cargas impositivas y garantizar una distribución más equitativa de la carga fiscal en todo el país.

"La Argentina es un destino apetecible para inversiones y a cada lado donde voy me preguntan cuándo sale la Ley Bases", enfatizó Francos al referirse a las expectativas de la sociedad sobre este tema. La certeza legal que traería consigo la aprobación de esta ley podría potenciar el flujo de inversiones hacia el país, fortaleciendo así su economía y generando empleo.

Sin embargo, el Jefe de Gabinete reconoció que el proceso legislativo aún no ha concluido por completo. "Una vez que se apruebe en el Senado, tiene que volver a la Cámara de Diputados, para ver si se aprueba ahí de manera definitiva. Si se ratifican o no los cambios", señaló. No obstante, mostró confianza en que el proyecto avanzará rápidamente en las próximas etapas, comparándolo con un equipo de fútbol que está cerca de marcar goles.

Respecto a la salida de Nicolás Posse del gabinete, Francos reconoció su contribución al proyecto de la Ley Bases, pero señaló que los ciclos a veces se cumplen y que era necesario refrescar la conformación del equipo con una vinculación más política y pública.

Por último, al ser consultado sobre su injerencia en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el jefe de Gabinete destacó que el lugar de esta institución está en la esfera del Presidente, dejando entrever posibles cambios en la política de inteligencia del país.