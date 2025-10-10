El Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense para que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert

Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense
Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
VIDEO Y FOTOS | ¡De película! El mejor homenaje a Russo, el gol de su hijo Nacho a Newell's
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia
Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados
Marplatense, de 29 años: quién era Federico Dorcaz, el cantante y modelo acribillado a tiros en México
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
El Lobo, atento por la clasificiación: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
¡La bronca que tiene Trump! No le dieron el Nobel y está que trina
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
Sin Messi ni Mastantuono, la Selección Argentina juega contra Venezuela en Miami: hora, formaciones y TV
Las ofertas de trabajo en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires camino a las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre, se originó un conflicto para la lista de La Libertad Avanza (LLA) ya que las boletas únicas de papel (BUP) fueron impresas y el postulante que encabeza las mismas quedó fuera de competencia. Es por eso que, luego del rechazo de la Junta Electoral bonaerense a la reimpresión de las BUP, el Gobierno tomó una decisión.
Conforme informaciones que surgieron desde Casa Rosada en la tarde del viernes, desde el Gobierno Nacional anunciaron la presentación de una apelación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) luego de que la Junta Electoral bonaerense rechazara el pedido de LLA para reimprimir las BUP tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
La medida, según citaron desde el Gobierno, busca "revertir la decisión" que había considerado “material, temporal y jurídicamente inviable” modificar las papeletas ya impresas, tras la renuncia de varios candidatos de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos José Luis Espert.
El planteo original de LLA se presentó luego de que Espert renunciara a su candidatura por una transferencia bancaria recibida de un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos. La fuerza libertaria argumentó que esa situación modificó de manera sustancial la nómina de postulantes oficializados, lo que —según sostienen— justifica la reimpresión de las boletas utilizadas en los comicios bonaerenses del 26 de octubre.
En el recurso de apelación presentado ante la CNE, los apoderados del espacio político señalaron que mantener sin cambios las boletas ya impresas afecta el derecho de los electores a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. También advirtieron que la falta de actualización podría inducir a error a los votantes, dado que las boletas en circulación no reflejan la situación real de los candidatos luego de las renuncias.
El escrito que surgió desde Casa Rosada sostiene que "existen antecedentes jurisprudenciales y recursos técnicos que permitirían realizar la reimpresión sin alterar el cronograma electoral ni comprometer la logística prevista". Asimismo, desmiente que la medida sea operativamente inviable y asegura que, con la asignación de partidas presupuestarias adecuadas, el proceso podría concretarse en tiempo y forma.
La Junta Electoral había desestimado la solicitud por considerarla “temporal y jurídicamente inviable”, debido a que las boletas ya habían sido impresas, verificadas y distribuidas conforme al cronograma electoral. En su resolución, el organismo sostuvo que “las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia” y ordenó al Ministerio del Interior y al Correo Oficial continuar con el calendario previsto para la entrega del material electoral.
El fallo al que accedió EL DIA fue firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, titular de la Junta Electoral bonaerense; y Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral. La decisión implica que, de no haber cambios, las boletas con la imagen de Espert seguirán vigentes en los comicios del 26 de octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí