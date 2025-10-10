Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

El Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense para que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert

El Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense para que se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert
10 de Octubre de 2025 | 19:46

Escuchar esta nota

Luego de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires camino a las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre, se originó un conflicto para la lista de La Libertad Avanza (LLA) ya que las boletas únicas de papel (BUP) fueron impresas y el postulante que encabeza las mismas quedó fuera de competencia. Es por eso que, luego del rechazo de la Junta Electoral bonaerense a la reimpresión de las BUP, el Gobierno tomó una decisión.

Conforme informaciones que surgieron desde Casa Rosada en la tarde del viernes, desde el Gobierno Nacional anunciaron la presentación de una apelación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) luego de que la Junta Electoral bonaerense rechazara el pedido de LLA para reimprimir las BUP tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La medida, según citaron desde el Gobierno, busca "revertir la decisión" que había considerado “material, temporal y jurídicamente inviable” modificar las papeletas ya impresas, tras la renuncia de varios candidatos de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos José Luis Espert.

La presentación del Gobierno para apelar el fallo de la Junta Electoral bonaerense

El planteo original de LLA se presentó luego de que Espert renunciara a su candidatura por una transferencia bancaria recibida de un empresario investigado por narcotráfico y lavado de activos. La fuerza libertaria argumentó que esa situación modificó de manera sustancial la nómina de postulantes oficializados, lo que —según sostienen— justifica la reimpresión de las boletas utilizadas en los comicios bonaerenses del 26 de octubre.

En el recurso de apelación presentado ante la CNE, los apoderados del espacio político señalaron que mantener sin cambios las boletas ya impresas afecta el derecho de los electores a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. También advirtieron que la falta de actualización podría inducir a error a los votantes, dado que las boletas en circulación no reflejan la situación real de los candidatos luego de las renuncias.

El escrito que surgió desde Casa Rosada sostiene que "existen antecedentes jurisprudenciales y recursos técnicos que permitirían realizar la reimpresión sin alterar el cronograma electoral ni comprometer la logística prevista". Asimismo, desmiente que la medida sea operativamente inviable y asegura que, con la asignación de partidas presupuestarias adecuadas, el proceso podría concretarse en tiempo y forma.

El fallo de la Junta Electoral bonaerense contra la reimpresión de boletas

La Junta Electoral había desestimado la solicitud por considerarla “temporal y jurídicamente inviable”, debido a que las boletas ya habían sido impresas, verificadas y distribuidas conforme al cronograma electoral. En su resolución, el organismo sostuvo que “las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia” y ordenó al Ministerio del Interior y al Correo Oficial continuar con el calendario previsto para la entrega del material electoral.

El fallo al que accedió EL DIA fue firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, titular de la Junta Electoral bonaerense; y Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral. La decisión implica que, de no haber cambios, las boletas con la imagen de Espert seguirán vigentes en los comicios del 26 de octubre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

El Pincha última detalles para otro partido clave

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
Últimas noticias de Política y Economía

Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados

OpenAI en la Patagonia: ¿Qué se sabe del megaproyecto “Stargate Argentina”?

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia

Qué dijo el creador de ChatGPT, sobre "Stargate Argentina"
Policiales
Sospechas de "ataque planeado" y asesinato a un argentino en México: era cantante y modelo
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Deportes
Sin Messi ni Mastantuono, la Selección Argentina juega contra Venezuela en Miami: hora, formaciones y TV
VIDEO Y FOTOS | ¡De película! El mejor homenaje a Russo, el gol de su hijo Nacho a Newell's
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
El Lobo, atento por la clasificiación: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
Espectáculos
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Información General
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla