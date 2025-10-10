Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía | estrategia electoral bonaerense de la libertad avanza

Javier Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados

Javier Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

10 de Octubre de 2025 | 20:44

Escuchar esta nota

La difícil empresa de remontar la cuesta que se edificó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, desvela a La Libertad Avanza. Los casi 14 puntos de distancia que le sacó Fuerza Patria no sólo son un anécdota y un mal trago: significan un enorme desafío para un Gobierno que, desde entonces, pasó por sinsabores y escándalos recurrentes desde el punto de vista económico y político.

La idea de al menos achicar esa brecha se topó con obstáculos importantes. Acaso el más trascendente fue la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. Acusado de mantener vínculos y de haber recibido financiamiento de sectores relacionados con el narcotráfico, fue finalmente sacado de la carrera.

Ahora, en busca de reencauzar la campaña bonaerense, el Gobierno apuesta fuerte a la figura de Diego Santilli. El dirigente del PRO registra un alto conocimiento público. Ya fue candidato en 2021 cuando fue la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio que derrotó al peronismo en los comicios legislativos, y en 2023, cuando en las Primarias cayó por ajustado margen en la pelea por la Gobernación de ese mismo espacio opositor que mantuvo con Néstor Grindetti.

Santilli comenzó a tener una activa participación en este último tramo de la campaña. Aún está en debate si terminará encabezando o no la boleta, tal como pretenden el oficialismo nacional, pero más allá de esa definición, fue puesto en el lugar de principal referente electoral junto al presidente Javier Milei, que decidió ponerle el cuerpo a la pelea bonaerense.

Parte de la estrategia por encumbrar al “Colorado” tiene que ver con la idea de ir a buscar a votantes del PRO y fuerzas afines que apoyaron a Milei en el balotaje de hace dos años y que en la cita de septiembre se quedaron en su casa, desencantados con la marcha del gobierno libertario.

En esa línea apareció la visita que Milei y Santilli realizaron este viernes en San Nicolás. En ese distrito se registró en los comicios bonaerenses una situación particular. Allí gobiernan los hermanos Manuel y Santiago Passaglia y si bien se esperaba una eventual confluencia electoral con La Libertad Avanza, los Passaglia armaron Hechos, su propia fuerza que incluso se presentó en toda la Segunda sección electoral y se quedó con 3 diputados.

LE PUEDE INTERESAR

OpenAI en la Patagonia: ¿Qué se sabe del megaproyecto “Stargate Argentina”?

LE PUEDE INTERESAR

Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense

Hechos ganó ampliamente en San Nicolás al quedarse con el 50 por ciento de los votos. La Libertad Avanza quedó tercera con el 17 por ciento y Fuerza Patria fue escolta con el 23 por ciento.

VOTOS SUELTOS

Los votos de los Passaglia ahora quedaron “sueltos” porque Hechos no compite en los comicios nacionales. Santilli y Milei fueron  a la pesca de esos apoyos.

El mileísmo se tentó con una foto junto al intendente y su hermano, en lo que podría leerse como un gesto de apoyo político a LLA. Pero los Passaglia la esquivaron: sólo hubo foto en el marco institucional de la visita de Milei a la fábrica.

El rol central de Santilli en la campaña junto al Presidente. Distritos apuntados y los votos que quedaron huérfanos

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

El Pincha última detalles para otro partido clave

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
Últimas noticias de Política y Economía

OpenAI en la Patagonia: ¿Qué se sabe del megaproyecto “Stargate Argentina”?

Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia

Qué dijo el creador de ChatGPT, sobre "Stargate Argentina"
Deportes
Sin Messi ni Mastantuono, la Selección Argentina juega contra Venezuela en Miami: hora, formaciones y TV
VIDEO Y FOTOS | ¡De película! El mejor homenaje a Russo, el gol de su hijo Nacho a Newell's
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
El Lobo, atento por la clasificiación: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
Espectáculos
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Policiales
Sospechas de "ataque planeado" y asesinato a un argentino en México: era cantante y modelo
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Información General
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla