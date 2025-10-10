La difícil empresa de remontar la cuesta que se edificó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, desvela a La Libertad Avanza. Los casi 14 puntos de distancia que le sacó Fuerza Patria no sólo son un anécdota y un mal trago: significan un enorme desafío para un Gobierno que, desde entonces, pasó por sinsabores y escándalos recurrentes desde el punto de vista económico y político.

La idea de al menos achicar esa brecha se topó con obstáculos importantes. Acaso el más trascendente fue la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. Acusado de mantener vínculos y de haber recibido financiamiento de sectores relacionados con el narcotráfico, fue finalmente sacado de la carrera.

Ahora, en busca de reencauzar la campaña bonaerense, el Gobierno apuesta fuerte a la figura de Diego Santilli. El dirigente del PRO registra un alto conocimiento público. Ya fue candidato en 2021 cuando fue la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio que derrotó al peronismo en los comicios legislativos, y en 2023, cuando en las Primarias cayó por ajustado margen en la pelea por la Gobernación de ese mismo espacio opositor que mantuvo con Néstor Grindetti.

Santilli comenzó a tener una activa participación en este último tramo de la campaña. Aún está en debate si terminará encabezando o no la boleta, tal como pretenden el oficialismo nacional, pero más allá de esa definición, fue puesto en el lugar de principal referente electoral junto al presidente Javier Milei, que decidió ponerle el cuerpo a la pelea bonaerense.

Parte de la estrategia por encumbrar al “Colorado” tiene que ver con la idea de ir a buscar a votantes del PRO y fuerzas afines que apoyaron a Milei en el balotaje de hace dos años y que en la cita de septiembre se quedaron en su casa, desencantados con la marcha del gobierno libertario.

En esa línea apareció la visita que Milei y Santilli realizaron este viernes en San Nicolás. En ese distrito se registró en los comicios bonaerenses una situación particular. Allí gobiernan los hermanos Manuel y Santiago Passaglia y si bien se esperaba una eventual confluencia electoral con La Libertad Avanza, los Passaglia armaron Hechos, su propia fuerza que incluso se presentó en toda la Segunda sección electoral y se quedó con 3 diputados.

Hechos ganó ampliamente en San Nicolás al quedarse con el 50 por ciento de los votos. La Libertad Avanza quedó tercera con el 17 por ciento y Fuerza Patria fue escolta con el 23 por ciento.

VOTOS SUELTOS

Los votos de los Passaglia ahora quedaron “sueltos” porque Hechos no compite en los comicios nacionales. Santilli y Milei fueron a la pesca de esos apoyos.

El mileísmo se tentó con una foto junto al intendente y su hermano, en lo que podría leerse como un gesto de apoyo político a LLA. Pero los Passaglia la esquivaron: sólo hubo foto en el marco institucional de la visita de Milei a la fábrica.

El rol central de Santilli en la campaña junto al Presidente. Distritos apuntados y los votos que quedaron huérfanos