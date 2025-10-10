Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |¿Inacción judicial?

Plantean un insólito caso por el robo de una moto

Plantean un insólito caso por el robo de una moto
10 de Octubre de 2025 | 03:40
Edición impresa

Una moto con pedido de secuestro activo que se insertó en el año 2022 y, que había sido objeto de una denuncia penal dos años antes en una fiscalía de La Plata, estaría ubicable a pocas cuadras del edificio judicial, lista para ser comercializada.

Fueron los abogados Christian Parodi y Fernando Palazzo quienes denunciaron la localización del rodado y a través de qué red social estaría siendo ofrecida a la venta.

Por eso, indicaron, “observamos con preocupación como todo fluye sin que los autores materiales de la maniobra hayan sido siquiera individualizados en las actuaciones”.

A pesar de las reiteradas presentaciones que realizaron en el expediente, sostuvieron que la omisión en la actuación oficial permite la continuidad de un delito sin restablecerse el cumplimiento de la ley.

Por otra parte, siempre a decir de los mismos letrados, mientras el verdadero dueño de la moto circula en colectivo, los delincuentes se pasean con su moto por el centro platense con total impunidad.

 

