Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
El secretario del Tesoro de EEUU dijo que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo
Destacan que la ayuda despeja incertidumbre y da mayor estabilidad
Siguen buscando pruebas por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad
Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Club de fútbol infantil tiene un litigio con la Provincia por la propiedad del predio de 141 y 501. Ya reunió 5 mil firmas.
En medio del litigio por las tierras de 141 y 501, que enfrenta al club Centro Polideportivo de Fomento Gonnet con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la institución orientada al fútbol infantil dio otra demostración de la movilización que genera el conflicto: una multitudinaria asamblea ampliada en las últimas horas y un petitorio de firmas digitales con unas 5.000 adhesiones.
El club, que experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, está inmerso en un conflicto judicial que se remonta a 2019, cuando el predio de Gorina le fue cedido por la Comuna y la Provincia (entonces bajo la gestión de Julio Garro y María Eugenia Vidal), pero un cambio de administración bonaerense paralizó el trámite definitivo. Esto derivó en una denuncia por “usurpación” contra la entidad, a pesar de las significativas obras y la inversión realizada.
Ante la incertidumbre por el pedido de sentencia (sería inminente), la comisión directiva del club “amarillo” convocó a una reunión ampliada para explicar a los socios la batalla legal y las negociaciones con las autoridades.
En un salón de 15 bis y 495 completamente lleno, con la asistencia de más de 250 personas, los dirigentes expusieron los detalles del conflicto, las acciones tomadas y el crecimiento de la institución, que hoy compite en la Liga Amateur Platense, Lisfi y tiene un convenio con el Club Agropecuario, de la B Nacional. La asamblea, que se extendió por dos horas, también incluyó un video que recorrió la historia y las obras realizadas por el club en el predio.
En ese marco, se informó sobre el rotundo éxito de la campaña de recolección de firmas digitales impulsada por la entidad. El objetivo de respaldar a los directivos y “preservar el lugar donde los chicos y chicas practican actividades deportivas” alcanzó y superó las 5.000 adhesiones de socios y vecinos.
“La amenaza de perder este espacio afectaría a muchas familias y fracturaría el tejido social que hemos trabajado arduamente por construir”, argumenta el club en el petitorio. El caudal de firmas será un elemento clave para presionar a las autoridades y mostrar el masivo apoyo de la comunidad de Gonnet.
LE PUEDE INTERESAR
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
LE PUEDE INTERESAR
Organizan en City Bell un festival agroecológico
A la par de la movilización social, la dirigencia mantiene conversaciones con funcionarios municipales y provinciales. La semana pasada, el presidente Marcelo Lulkin y el vocal Leonardo Lupiano se reunieron con autoridades que “se comprometieron a buscarle una solución al conflicto” y prometieron un nuevo encuentro.
Desde la Municipalidad, se indicó que “durante la reunión se escuchó a cada una de las partes y se analizaron alternativas para avanzar en una salida, reafirmando desde la gestión la voluntad de diálogo y trabajo conjunto con la Provincia para alcanzar una solución”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí