Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |UNA ENTIDAD CON 1.500 DEPORTISTAS

Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet

El Club de fútbol infantil tiene un litigio con la Provincia por la propiedad del predio de 141 y 501. Ya reunió 5 mil firmas.

Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet

Esta semana hubo una asamblea multitudinaria en Gonnet / EL DIA

10 de Octubre de 2025 | 03:09
Edición impresa

En medio del litigio por las tierras de 141 y 501, que enfrenta al club Centro Polideportivo de Fomento Gonnet con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la institución orientada al fútbol infantil dio otra demostración de la movilización que genera el conflicto: una multitudinaria asamblea ampliada en las últimas horas y un petitorio de firmas digitales con unas 5.000 adhesiones.

El club, que experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, está inmerso en un conflicto judicial que se remonta a 2019, cuando el predio de Gorina le fue cedido por la Comuna y la Provincia (entonces bajo la gestión de Julio Garro y María Eugenia Vidal), pero un cambio de administración bonaerense paralizó el trámite definitivo. Esto derivó en una denuncia por “usurpación” contra la entidad, a pesar de las significativas obras y la inversión realizada.

Ante la incertidumbre por el pedido de sentencia (sería inminente), la comisión directiva del club “amarillo” convocó a una reunión ampliada para explicar a los socios la batalla legal y las negociaciones con las autoridades.

En un salón de 15 bis y 495 completamente lleno, con la asistencia de más de 250 personas, los dirigentes expusieron los detalles del conflicto, las acciones tomadas y el crecimiento de la institución, que hoy compite en la Liga Amateur Platense, Lisfi y tiene un convenio con el Club Agropecuario, de la B Nacional. La asamblea, que se extendió por dos horas, también incluyó un video que recorrió la historia y las obras realizadas por el club en el predio.

En ese marco, se informó sobre el rotundo éxito de la campaña de recolección de firmas digitales impulsada por la entidad. El objetivo de respaldar a los directivos y “preservar el lugar donde los chicos y chicas practican actividades deportivas” alcanzó y superó las 5.000 adhesiones de socios y vecinos.

“La amenaza de perder este espacio afectaría a muchas familias y fracturaría el tejido social que hemos trabajado arduamente por construir”, argumenta el club en el petitorio. El caudal de firmas será un elemento clave para presionar a las autoridades y mostrar el masivo apoyo de la comunidad de Gonnet.

LE PUEDE INTERESAR

Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias

LE PUEDE INTERESAR

Organizan en City Bell un festival agroecológico

A la par de la movilización social, la dirigencia mantiene conversaciones con funcionarios municipales y provinciales. La semana pasada, el presidente Marcelo Lulkin y el vocal Leonardo Lupiano se reunieron con autoridades que “se comprometieron a buscarle una solución al conflicto” y prometieron un nuevo encuentro.

Desde la Municipalidad, se indicó que “durante la reunión se escuchó a cada una de las partes y se analizaron alternativas para avanzar en una salida, reafirmando desde la gestión la voluntad de diálogo y trabajo conjunto con la Provincia para alcanzar una solución”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Amigos y referentes recordaron a Russo

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

Qué dijo el economista que más escucha Milei
Últimas noticias de La Ciudad

La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%

Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos

Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias

Organizan en City Bell un festival agroecológico
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano
Policiales
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado
Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla