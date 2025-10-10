Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet

En medio del litigio por las tierras de 141 y 501, que enfrenta al club Centro Polideportivo de Fomento Gonnet con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la institución orientada al fútbol infantil dio otra demostración de la movilización que genera el conflicto: una multitudinaria asamblea ampliada en las últimas horas y un petitorio de firmas digitales con unas 5.000 adhesiones.

El club, que experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, está inmerso en un conflicto judicial que se remonta a 2019, cuando el predio de Gorina le fue cedido por la Comuna y la Provincia (entonces bajo la gestión de Julio Garro y María Eugenia Vidal), pero un cambio de administración bonaerense paralizó el trámite definitivo. Esto derivó en una denuncia por “usurpación” contra la entidad, a pesar de las significativas obras y la inversión realizada.

Ante la incertidumbre por el pedido de sentencia (sería inminente), la comisión directiva del club “amarillo” convocó a una reunión ampliada para explicar a los socios la batalla legal y las negociaciones con las autoridades.

En un salón de 15 bis y 495 completamente lleno, con la asistencia de más de 250 personas, los dirigentes expusieron los detalles del conflicto, las acciones tomadas y el crecimiento de la institución, que hoy compite en la Liga Amateur Platense, Lisfi y tiene un convenio con el Club Agropecuario, de la B Nacional. La asamblea, que se extendió por dos horas, también incluyó un video que recorrió la historia y las obras realizadas por el club en el predio.

En ese marco, se informó sobre el rotundo éxito de la campaña de recolección de firmas digitales impulsada por la entidad. El objetivo de respaldar a los directivos y “preservar el lugar donde los chicos y chicas practican actividades deportivas” alcanzó y superó las 5.000 adhesiones de socios y vecinos.

“La amenaza de perder este espacio afectaría a muchas familias y fracturaría el tejido social que hemos trabajado arduamente por construir”, argumenta el club en el petitorio. El caudal de firmas será un elemento clave para presionar a las autoridades y mostrar el masivo apoyo de la comunidad de Gonnet.

A la par de la movilización social, la dirigencia mantiene conversaciones con funcionarios municipales y provinciales. La semana pasada, el presidente Marcelo Lulkin y el vocal Leonardo Lupiano se reunieron con autoridades que “se comprometieron a buscarle una solución al conflicto” y prometieron un nuevo encuentro.

Desde la Municipalidad, se indicó que “durante la reunión se escuchó a cada una de las partes y se analizaron alternativas para avanzar en una salida, reafirmando desde la gestión la voluntad de diálogo y trabajo conjunto con la Provincia para alcanzar una solución”.