Los alcances del feriado nacional

Por el traslado para hoy del feriado nacional del Día de la Diversidad Cultural, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:
Misa en el Club Capital Chica en homenaje a los socios fallecidos
"Mes Rosa": mañana habrá una correcaminata en Plaza Malvinas
» RESIDUOS
El servicio de recolección de residuos no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se pidió a los vecinos a no sacar los residuos a la vía pública.
» SALUD
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.
» CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL
El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, al igual que mañana. Las tareas administrativas (incluido el trámite de licencias) se retomarán el próximo lunes.
» ESPARCIMIENTO
La República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal estarán abiertos en sus horarios habituales, de 7 a 20.
» ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.
» MERCADO REGIONAL
El Mercado Central funcionará en su horario habitual, mientras que el Mercado Regional abrirá de 8 a 13.
» TRANSPORTE
Los micros dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.
» CEMENTERIO MUNICIPAL
Abrirá de 8 a 15 tanto para el público y de 8 a 12 en la administración.
» PUBLICIDAD EL DIA
La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada hoy. Para avisos fúnebres llamar al 412-0101 interno 233 o enviar un mail a funebres@eldia.com. Publicidad retomará mañana la atención al público, de 9 a 13.
