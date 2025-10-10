Los alcances del feriado nacional

Por el traslado para hoy del feriado nacional del Día de la Diversidad Cultural, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se pidió a los vecinos a no sacar los residuos a la vía pública.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.

» CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, al igual que mañana. Las tareas administrativas (incluido el trámite de licencias) se retomarán el próximo lunes.

» ESPARCIMIENTO

La República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal estarán abiertos en sus horarios habituales, de 7 a 20.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Central funcionará en su horario habitual, mientras que el Mercado Regional abrirá de 8 a 13.

» TRANSPORTE

Los micros dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá de 8 a 15 tanto para el público y de 8 a 12 en la administración.

» PUBLICIDAD EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada hoy. Para avisos fúnebres llamar al 412-0101 interno 233 o enviar un mail a funebres@eldia.com. Publicidad retomará mañana la atención al público, de 9 a 13.