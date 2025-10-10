“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado

Maratea tiene que dar explicaciones y no lo pueden ubicar / web

El influencer Santiago Maratea quedó en la mira de la Justicia de La Plata luego de no presentarse a declarar en el marco de una causa iniciada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

La citación había sido dispuesta por el Juzgado Correccional N° 2 de nuestra ciudad, a cargo del juez Diego Tatarsky, tras una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión y daños e injurias, a raíz de publicaciones en las que Maratea promocionaba productos relacionados con la nutrición sin tener matrícula habilitante.

Según confirmaron fuentes judiciales, el influencer no se presentó a la audiencia fijada para el 26 de septiembre y desde entonces no pudo ser localizado en ninguno de los domicilios informados.

Los funcionarios judiciales constataron que su dirección fiscal no coincide con la registrada en el Renaper, lo que generó dificultades para concretar la notificación.

Por ese motivo, el tribunal dispuso nuevas medidas de localización para garantizar su comparecencia.

El caso comenzó cuando el Colegio de Nutricionistas denunció a Maratea por haber difundido mensajes y productos vinculados con la alimentación saludable y la pérdida de peso, sin contar con la formación profesional correspondiente.

La entidad consideró que esos contenidos podían inducir al público a error y vulnerar la legislación que protege el ejercicio de las profesiones de la salud.

Si el influencer continúa sin presentarse, el tribunal podría declararlo en rebeldía y avanzar con medidas más severas, como una orden de presentación compulsiva.

Por el momento, la Justicia platense sigue intentando ubicarlo para que dé explicaciones en el expediente y se resuelva el conflicto legal iniciado en su contra.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas, Laura Salzman, explicó los motivos de la denuncia y remarcó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas”.

Además, sostuvo que “la transparencia y la ética profesional son pilares fundamentales de nuestra labor, y actuaremos con la firmeza necesaria para proteger la integridad de quienes representan a la nutrición en la provincia”.

La audiencia, contemplada en el artículo 388 del Código Procesal Penal bonaerense, busca alcanzar un acuerdo entre las partes. Entre las condiciones planteadas figura que Maratea se disculpe públicamente y elimine de sus redes los posteos en los que promociona el té con supuestas propiedades adelgazantes.