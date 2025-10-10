Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
El secretario del Tesoro de EEUU dijo que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo
Destacan que la ayuda despeja incertidumbre y da mayor estabilidad
Siguen buscando pruebas por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad
Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno Nacional anuló la oferta pública gratuita regional, pero la Provincia la sostiene y tiene stock para cubrir el verano, informó
Se acercan las vacaciones y quienes emprenderán viaje hacia algunos destinos de Sudamérica en particular deben empezar a prever la vacunación contra la fiebre amarilla, que el Gobierno Nacional eliminó del listado gratuito pero la Provincia decidió sostener para esta temporada en varios hospitales públicos.
Entre los destinos, Brasil tiene zonas que encienden la alarma para las recomendaciones a viajeros.
"De origen viral, es una enfermedad hemorrágica grave, que se transmite por mosquitos infectados. Los síntomas que se incluyen son fiebre, dolores musculares, ictericia en la piel, ojos amarillentos y la principal forma de prevención es la vacunación junto con el uso de repelentes para los mosquitos y una vestimenta adecuada que cubre la piel", explicó la médica infectóloga, Daniela Hozbor, investigadora y docente de la UNLP.
LE PUEDE INTERESAR
Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet
LE PUEDE INTERESAR
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Con todo, se deben vacunar niños y adultos 10 días antes del viaje.
Los focos infecciosos en Brasil son el Amazonas, Pará, Mato Grosso, San Pablo, Santa Catarina, Río Grande Do Sul y Río de Janeiro. También son zonas de infección Perú, Bolivia, Paraguay, Guyana, Colombia, Cuba, también algunas zonas de Jujuy y Salta, según un listado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A mediados de agosto, el Ministerio de Salud de la Nación decidió dejar de distribuir de manera gratuita y en forma masiva la vacuna. Sólo se hace así en Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Jujuy y Salta.
Por fuera de estas provincias, quienes viajen deberán comprarla en farmacias a un costo de 223.000 pesos y aplicarla en centros de vacunación y salas médicas privadas.
La Provincia, saltó ese cerco. Tanto la Secretaría de Salud de La Plata como el Ministerio de Salud de Provincia no adhirieron a la decisión del Gobierno Nacional y será de aplicación pública y gratuita hasta que se termine el stock.
No obstante, se informó que alcanza sólo para la demanda regular de esta temporada. "En la provincia es gratuita en todos los vacunatorios. Si no fuera gratuita se generaría una crisis de salud pública y es una irresponsabilidad del Gobierno Nacional no proveerla. Por eso, desde la provincia se sigue aplicando gratuitamente", explicó un portavoz del Ministerio de Salud.
La Plata no es una zona alcanzada por la enfermedad, pero debido a la forma de transmisión del virus, a través de picaduras de mosquitos, puede haber riesgos en caso de que llegue con pacientes infectados en las zonas endémicas.
“La fiebre amarilla no se contagia directamente de persona a persona, se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que se infectan al picar a una persona infectada”, dijo Hozbor.
La presencia del mosquito aedes aegypti en la Región podría generar entonces un foco de transmisión. Con el objetivo de evitar el dengue, el Municipio lanzó en septiembre un plan dedicado a evitar la propagación del insecto que transmite ambas enfermedades.
“El sistema de salud está preparado para atender a un enfermo de fiebre amarilla”, explicó Hozbor.
En las farmacias de la Ciudad la vacuna está en falta. “Hay una sola marca y no la podés conseguir. Es extranjera, del laboratorio francés Sanofi”, se explicó una farmacia céntrica.
Los centros de vacunación son el Hospital San Juan de Dios (calle 27 y 70), el Hospital en Pediatría Sor María Ludovica (calle 14 entre 65 y 66), el Hospital General San Martín (calle 69 y 115).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí