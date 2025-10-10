Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un swap para la Argentina por U$S20.000 millones, el presidente Javier Milei se mostró exultante en redes sociales.
Además, colmó de elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó la misión de funcionarios en Estados Unidos para gestionar los detalles de este acuerdo.
“Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina…!!!
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, posteó Milei.
Debajo, mostró una foto en la que se lo ve celebrando junto a Caputo a pura sonrisa.
Además, Milei posteó: “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo contundente”.
“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, aseguró.
El banco Santander informó que ejecutó operaciones de venta de divisas en el mercado porteño por cuenta y orden del Tesoro de los Estados Unidos.
Esta acción se interpretó como un anticipo de los alcances finales del acuerdo de asistencia financiera que la administración de Javier Milei negocia con el gobierno de Donald Trump.
La entidad, junto a JP Morgan y el Citi, tendría un rol en la instrumentación de este programa de salvataje.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, refrendó la novedad mediante un extenso posteo en la red X.
