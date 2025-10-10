Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

El fútbol argentino continúa de luto y llorando la partida física de Miguel Ángel Russo, un ser caro al sentimiento del futbolero. Ayer se vivió una jornada muy emotiva, donde los hinchas de Boca y de muchos clubes le dieron el último adiós. Por decisión de la familia, hoy el funeral va a ser solo para los seres más cercanos del entrenador.

Asimismo, la decisión de que el sepelio se realice en el Estadio Alberto. J. Armando fue comulgada entre el entorno íntimo de Miguelo y la dirigencia, para que todos tengan la oportunidad de despedir al vanagloriado y admirado entrenador que perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer. Aunque se puso un solo límite, la prohibición de captura de fotos o videos, en el lugar para respetar la intimidad de su familia.

La jornada de ayer en Brandsen 805 estuvo cargada de sentimientos, llantos, recuerdos, nostalgias y alguna que otra risa rememorando a Miguelo. El horario estipulado para el inició de la ceremonia de despedida era a las 10, pero se retrasó debido a una reunión de índole privado entre algunos dirigentes y familiares. A pesar de esto, desde temprano la gente comenzó a llegar a las inmediaciones del Estadio, con los colores azul y oro como predominantes, pero también con otras camisetas, como las de Estudiantes y Rosario Central, además de simpatizantes de otros equipos.

Los hinchas de Estudiantes y Rosario Central, también presentes en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo.



🎙️ @mluislarre pic.twitter.com/EBhnXxlW6l — TyC Sports (@TyCSports) October 9, 2025

Por su parte, el plantel del Xeneize fue uno de los primeros en llegar, luego siguió con el arribo de Claudio Úbeda y minutos más tarde del presidente de la Institución Juan Román Riquelme. A su vez, quienes también se hicieron presentes fue la delegación canalla, con Di María, Véliz, Sández, Mallo a la cabeza. Russo tuvo cinco etapas, y fue campeón de la Copa de la Liga en 2023.

Con la llegada de Rosario Central, uno de los primeros en tomar la palabra fue justamente el presidente del Club rosarino. En este sentido, Gonzalo Belloso lo recordó como “un tipo gaucho”. A su vez, habló sobre las últimas horas de un hombre que dejó una huella imborrable en nuestro fútbol. “Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina (su esposa) vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos”, comenzó narrando.

LEA TAMBIÉN Amigos y referentes recordaron a Russo

Siguiendo esta línea el máximo mandatario canalla continúo: “En el momento final la mujer necesitaba un párroco porque ya estaba medio en desenlace ayer, llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Y ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora. Y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel”. Ya en el cierre de la nota, Belloso expresó: “Fue una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”.

Con el pasar de los minutos las filas se fueron extendiendo con la presencia de cientos de simpatizantes. Algunos llevaron consigo carteles homenajes como: “Maestro descanse en paz”, “Gracias Miguelo, te vamos a extrañar”, entre otros. El ingreso de la fanaticada se dio pasadas las 11.30. Con las puertas abiertas se dejaron ver lágrimas, agradecimientos y ofrendas. Imágenes conmovedoras en un momento tan sensible para el mundo del fútbol. Hinchas con casacas de San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central, Vélez y Lanús entre otras.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo trascendió fronteras y límites. En ese sentido, un simpatizante de River se presentó al velatorio con la indumentaria del equipo de la banda, y fue ovacionado por aquellos que esperaban en la fila para ingresar al lugar. Más tarde, la propia Institución de Núñez envió una corona de color azul y amarillo.

Pasado el mediodía fue el turno del plantel del Ciclón, quienes se acercaron para darle un último adiós a Miguel, quien dirigió a casi todo ese equipo, en su paso previo a asumir en Boca.

Entrada la tarde en el barrio porteño y con una temperatura casi veraniega, quienes estaban esperando en las largas filas para poder ingresar le pusieron un sonido a un momento tan delicado, sobre todos los hinchas xeneizes que agradecidos a la labor de Russo cantaron: “Muchas gracias Miguelo, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida...”.

LEA TAMBIÉN Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Por su parte, el plantel de Barracas Central también se dirigió hacia Brandsen 885. Cabe mencionar que el equipo se iba a enfrentar a Boca este sábado. A su vez, el Emperador Julio César Falcioni junto a su ayudante de campo Omar Píccoli también se acercaron, quienes mantuvieron una fluida conversación con el entrenador del Guapo Rubén Darío Insúa.

Por otro lado, tras enviar un presente más temprano, parte de la cúpula dirigencial de River acudió al lugar. Luego, el presidente millonario Jorge Brito, junto a Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri mantuvieron un diálogo con Riquelme y otros funcionarios.

En otros presentes, Estudiantes, Club que marcó la etapa de futbolista profesional de Russo llevó una camiseta firmada por el plantel albirrojo. Además, hicieron llegar como ofrenda una estatua miniatura de Osvaldo Zubeldía y una medalla por los 120 años de historia de la Institución de La Plata.

LEA TAMBIÉN Scaloni, conmovido por la muerte de Russo

Otro en tomarse unos minutos para despedir al último técnico campeón de Libertadores con Boca fue Alberto Márcico, quien le dejó unas palabras: “Lo recuerdo con alegría y con mucho cariño. Era una persona extraordinaria que ayudó a mucha gente”.

De esta forma, se dio la despedida a uno de los grandes entrenadores que marcaron parte de la historia del fútbol argentino, con su forma se ser e imborrable sonrisa. A su vez, el velorio extendió un rato más del horario que estaba establecido con anterioridad.

En este sentido, hoy no continuará el sepelio del técnico que obtuvo la última Libertadores ganada con Boca Juniors, por eso será cremado en un cementerio privado de Pilar.