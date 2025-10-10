Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad

En La Plata, los delincuentes suelen tener un blanco claro: los jubilados. Una y otra vez, los eligen para entrar por la fuerza a sus casas y despojarlos de lo poco que tienen. Pero lo más preocupante, e indignante, es que esos ladrones no se limitan a robarles dinero y otros objetos de valor: en el último tiempo le adosan a esos episodios de inseguridad un comportamiento inexplicablemente violento, desalmado, ante quienes por su avanzada edad no pueden ofrecerles la menor resistencia.

Tal como EL DIA viene informando, en las últimas semanas fueron varios los ataques delictivos de estas características, situación que vino a atemorizar no solo a los adultos mayores que viven solos, sino también a sus familiares que se mantienen en alerta.

LA QUEMARON CON AGUA CALIENTE

Dentro de este movilizador panorama, el salvaje asalto sufrido en la mañana de ayer por una mujer de 80 años en su casa de Villa Elisa, representa otra señal de que los asaltantes están cruzando todos los límites cuando ingresan a robar en domicilios habitados por integrantes de la tercera edad.

Por lo que pudo saber este diario fuentes policiales ligadas a este aberrante hecho de inseguridad, indicaron que una banda de cinco delincuentes, alrededor de las 10, se colaron en la casa de la jubilada, en las calles 419 y 133, tras romper parte del alambrado perimetral en un lateral de la finca.

Así lo certificaron policías de esa jurisdicción que se dirigieron al lugar tras el asalto, tras hacer un relevamiento de cámaras municipales y privadas instaladas en ese barrio.

Uno de los investigadores, confió que los deleznables sujetos “se quedaron en el terreno esperando a que esta señora saliera de su vivienda. Y cuando lo hizo, la amenazaron de muerte y la obligaron a que vuelva a entrar”.

Fue entonces que la abuela comenzó a padecer los peores tormentos, dado que, reveló el vocero, “la ataron, le pegaron sin piedad en la cara hasta provocarle heridas sangrantes y hasta le arrojaron agua hirviendo”.

Los gritos de dolor de la mujer y de clamor por ayuda fueron percibidos por sus vecinos, quienes entonces se comunicaron con el 911, a la vez que algunos de los frentistas saltaron el cerco para llegar hasta ella y asistirla.

Lograron hacerlo cuando el grupo delictivo ya se había dado a la fuga con un botín que no trascendió, debido a que la jubilada todavía permanece conmocionada por los terribles momentos que le hicieron soportar los delincuentes.

“En principio, le llevaron dinero en efectivo, pero todavía no sabemos el monto”, refirió el pesquisa.

A su vez, hizo saber que “los vecinos luego la encontraron maniatada, por lo que la rescataron, y ensangrentada por los golpes que le dieron y que le desfiguraron el rostro”.

Asimismo, se presentaron en la escena del brutal asalto efectivos del Comando de Patrulla, quienes constataron las lesiones y el estado de shock nervioso en que se hallaba la víctima. Por eso, “fue trasladada a un centro asistencial, fuera de peligro, pero para recibir las curaciones por las heridas que le causaron y además para contenerla emocionalmente”.

En la comisaría decimosegunda se instruyeron actuaciones por “robo”, con intervención de la UFI Nº 9, de Autores Ignorados. Los investigadores están tras los pasos de estos violentos ladrones.

OTROS VIOLENTOS ATAQUES

Como lo publicó este diario ayer, un jubilado de 84 años miraba televisión en el living de su casa de Camino Centenario entre 467 y 471, en la noche del lunes último, cuando se colaron allí tres delincuentes encapuchados y munido de una pistola.

Se quedaron una hora y media, lapso durante el cual, para amedrentar al damnificado, le pegaron algunas cachetadas. Un familiar dio a conocer que fue “la segunda vez en cuatro meses” que lo despojan en su domicilio de dinero y otros efectos de valor.

Por otra parte, en las primeras horas del lunes, en calle 132 entre 467 y 470, de City Bell, el dueño de casa, un jubilado de 74 años, fue empujado al piso para luego ser atado con precintos. Tras revisar todo el inmueble, los asaltantes se llevaron 8.000 dólares de sus ahorros y 400.000 pesos de su haberes.