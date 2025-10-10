Este viernes feriado se presenta con tiempo agradable y temperaturas cercanas a los 28 °C en la ciudad, ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, el pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas desde la noche del sábado y durante el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el viernes con cielo mayormente nublado durante todo el día, y nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 29 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El sábado se presentaría con cielo nublado en la madrugada, y mayormente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche; junto a marcas térmicas de entre 16 y 28 grados.

Para el domingo se espera nuevamente mal clima, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 15 y 19 grados.