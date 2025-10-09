¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

La panelista Yanina Latorre volvió a generar polémica tras lanzar duras críticas contra la periodista deportiva Sofía Martínez durante su participación en el ciclo Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini.

En medio de la charla, Latorre cuestionó el rol y la exposición de Sofi Martínez en los medios, al asegurar que “está inflada” y que no entiende el motivo de su popularidad. “No sé qué le ven. Es mona, sí, pero como periodista no la entiendo. Hace las mismas preguntas que Gastón Edul a Messi”, lanzó sin filtros.

Las declaraciones incomodaron al propio Pergolini, quien intentó bajarle el tono al intercambio y le pidió a Yanina que tratara a Sofía “con respeto”. Sin embargo, la panelista redobló la apuesta y siguió con ironías: “La aman las marcas, es divina, una gran influencer… quiero que vuelva con Diego Leuco”, dijo en alusión a la relación que Martínez mantuvo con el conductor.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las opiniones se dividieron. Mientras algunos usuarios defendieron a Sofi Martínez por su trayectoria en el periodismo deportivo y su estilo fresco en las entrevistas, otros coincidieron con las críticas de Latorre sobre la sobreexposición mediática.

Por su parte, Sofi Martínez no respondió públicamente a los dichos, aunque varios colegas salieron a respaldarla, destacando su profesionalismo y el vínculo cercano que logró con los jugadores de la Selección Argentina.

