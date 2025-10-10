Qué dijo el economista que más escucha Milei

El economista Ricardo Arriazu afirmó que el gobierno de Javier Milei “debe hacer lo imposible” para contener el tipo de cambio, previo a las elecciones del 26 de octubre, porque sino “pierde rotundamente”.

“Si se les va, pierden las elecciones rotundamente”, aseguró.

El economista es uno de los profesionales más respetados por Milei, sostuvo que no cree que una dolarización “sea viable”.

“Post elecciones hay dos alternativas: el Gobierno consigue un tercio en alguna de las dos cámaras (que permite que no le hagan juicio político) o no. Si no lo consigue, es la Argentina de siempre. Es probable que (Javier) Milei no pueda hacer absolutamente nada. Una persona sin poder, y es probable que no aguante”, expresó de cara a las comicios nacionales.

Consolidó que si consigue llenar un tercio en algunas de las dos Cámaras (de Diputados o Senadores) se abren dos caminos: “Que continúe la política tal como hasta hoy o que lo cambien, con equilibrio fiscal pero con otro sistema cambiario y monetario. Algunos piden una flotación y liberar el tipo de cambio y otros piden dolarización. En la última semana, subió mucho esa discusión”.