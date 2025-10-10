Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado

Operativo de la Federal. Buscaron pruebas de una posible relación económica con el empresario acusado de narcotráfico

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado

Espert en la puerta de su casa en san isidro, mientras la policía federal ingresa a su domicilio/na

10 de Octubre de 2025 | 02:39
Edición impresa

La Policía Federal allanó ayer la casa del diputado libertario José Luis Espert por supuestas transferencias de dinero del detenido empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y en espera de que inicie la extradición a Estados Unidos.

El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble de la calle Brasil 785, en la localidad bonaerense de San Isidro, según informaron fuentes judiciales.

Espert estaba en su casa cuando pasadas las 11.20 llegaron una delegación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), un oficial de justicia y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), junto con dos civiles para que actuaran como testigos. El diputado los recibió en la puerta de su casa, en la calle Brasil al 700.

Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, los diputados aprobaron en el recinto la autorización que les había pedido por la tarde el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para avanzar con medidas de prueba contra Espert que requerían permiso por sus fueros.

A mano alzada, el pleno de la Cámara aprobó constituirse en comisión y luego aprobó las medidas de prueba solicitadas por Mirabelli, con 215 votos afirmativos y tres abstenciones.

La autorización fue necesaria porque la ley de fueros le da inmunidad a los funcionarios electos por el voto popular, por lo que la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

Siguen buscando pruebas por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza

Durante el allanamiento, el abogado Alejandro Freeland, que representa a Espert, indicó que salió del domicilio porque el juez no lo autorizó a ingresar. “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”, declaró el letrado a los medios presentes.

El defensor del legislador libertario sostuvo que esta indicación “no la vio en ningún caso” y que cree en está impulsado por “gente de la política” y por “los medios de comunicación que se subieron a un carro”.

“Resulta que acá estoy, esperando a que el Señor Juez me autorice al defensor a entrar al acercamiento. Nunca vi un escarnio y un ataque tan brutal, tan descarnado y tan feroz a una persona que recién está señalada y denunciada como presunto autor de un delito”, manifestó.

El procedimiento en el domicilio de Espert duró más de cinco horas. Alrededor de las 16.40, los representantes judiciales y los efectivos de seguridad se retiraron de la vivienda.

El despacho de José Luis Espert en la Cámara de Diputados había sido franjado el miércoles y así amaneció ayer, a la espera de que la Justicia se presentara a buscar las pruebas que ordenó reunir Mirabelli.

LA CAUSA

La causa que lleva Martínez de Giorgi se inició el 19 de abril de 2021, por la presentación judicial de un particular que acusó a Espert del delito de asociación ilícita. Si bien la denuncia original fue muy amplia (sostenía que debía investigarse si Machado había financiado a Espert), la causa se concentró en los vuelos en avión facilitados por el empresario, informaron fuentes con acceso a las actuaciones.

En ese expediente, en marzo de 2023, el piloto Axel Vugdelija declaró que en 2019 era empleado de Machado y que el empresario había viajado más de una vez con Espert en sus aviones. “En ese momento Fred Machado era mi jefe y me pidió que acompañe a la tripulación como una especie de baqueano porque conozco las rutas aéreas argentinas (...). Me llamaba alguien del entorno de Espert. Me llamaba, me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros”.

En la causa se reconstruyó que hubo 36 vuelos de Espert en aviones de Machado en 2019. L

Por otro lado, durante un allanamiento en la casa de Fred Machado, la Policía Federal encontró un contrato por u$s1 millón con su firma y la del ahora excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert. El papel estaba roto y con quemaduras adentro de un tacho de basura.

Si bien ambos ya confirmaron públicamente que se había concretado una transacción por u$s200.000 como adelanto del pago total por el servicio de consultoría económica privada, según contó Espert, el documento encontrado en el domicilio de Machado confirma el acuerdo de transacción. El contrato fue firmado por Espert y Machado el 7 de junio de 2019, 15 días antes de que el diputado se presentara formalmente como candidato a presidente.

 

