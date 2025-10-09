Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Swap con Estados Unidos: Scott Bessent dijo que Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Swap con Estados Unidos: Scott Bessent dijo que Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
9 de Octubre de 2025 | 23:44

Escuchar esta nota

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió públicamente el respaldo financiero por 20.000 millones de dólares al gobierno de Javier Milei, al que describió como una apuesta estratégica y no como un rescate económico. En declaraciones a Fox News, Bessent aseguró que la maniobra “no implica pérdida alguna” para su país y que se trata, en sus palabras, de una operación guiada por lógica de mercado: “Hay que comprar barato y vender caro, y el peso argentino está subvaluado”.

LEA TAMBIÉN

Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina

El funcionario norteamericano subrayó que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, en una frase que resonó con fuerza en los círculos diplomáticos de ambos países. “La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo y es un gran aliado para Estados Unidos”, afirmó Bessent, al tiempo que confirmó que el mandatario argentino será recibido en el Despacho Oval el próximo martes. En la misma línea, advirtió sobre los riesgos de un eventual avance chino en la región: “El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”.

Este planteo contra el Gigante asiático resurgió luego de los reclamos de los granjeros norteamericanos que alertaron al gobierno de Donald Trump por el apoyo al Ejecutivo Nacional justo cuando este último bajó las retenciones al campo local con un cupo de liquidación de 7.000 millones de dólares. Lo que indignó al sector del agro estadounidense fue que, tras la exención impositiva argentina, China se interesara por las materias primas locales en vez de las estadounidenses y se afectaran sus ventas en plena cosecha gruesa en el norte.

El respaldo financiero, precisó, no constituye un rescate tradicional. Según Bessent, no se trata de dinero transferido directamente a la Argentina sino de un movimiento de inversión calculado. “El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo hará en este caso. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está subvaluado”, explicó el secretario del Tesoro, dejando entrever que en Washington creen que la recuperación del peso podría rendir beneficios para ambas partes.

Detrás de ese discurso económico, sin embargo, se lee una estrategia de mayor alcance. La Casa Blanca busca reforzar su influencia en el Cono Sur y reducir el peso político y financiero de Beijing en América Latina, donde la expansión de créditos e inversiones chinas ha sido constante en las últimas dos décadas. El guiño hacia Milei, que ha hecho de su alineamiento con Occidente una bandera política, encaja en esa lógica. Bessent incluso sugirió que la administración estadounidense confía en que el gobierno libertario consolidará su posición en las elecciones del 26 de octubre, un dato que muestra que la relación bilateral ya trasciende el plano económico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Los números de la suerte del viernes 10 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Monzó: “La que manda en la Argentina es Karina Milei"

La Junta Electoral rechazó el pedido para reimprimir las boletas

Concluyó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás

Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina
Espectáculos
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
“Callar es otorgar”: Entretantos celebra 12 años con una propuesta artística integral en La Plata
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Policiales
Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar
"Necesitaba plata para drogarme": uno de los detenidos rompió el silencio tras el triple femicidio narco
Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave
Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"
Información General
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Deportes
"Él hubiese querido eso": Nacho Russo confirmó que jugará frente a Newell's tras el fallecimiento de Miguel
Milei en Mendoza: "Estamos en un momento bisagra en la historia"
¡Hasta siempre Miguel! Con camisetas de Estudiantes y varios clubes el fútbol argentino despidió a Russo
Homenaje a Miguel Russo en UNO durante la presentación de la Universidad del Deporte
Argentina vs México, por el Mundial Sub 20: cuándo y dónde se jugarán los cuartos de final

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla