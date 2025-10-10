Llegó la ayuda por la “grave iliquidez” del sistema

La situación financiera de la Argentina es mucho más seria de lo que informó el gobierno de Javier Milei, a juzgar por la advertencia lanzada por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien alertó que el país afronta un momento de “grave iliquidez”.

Es decir, el gobierno argentino se está quedando sin divisas para sostener el tipo de cambio en la banda superior, lanzada, no sin polémica, en abril último, y garantizar el pago de las importaciones, algo vital para sostener la producción.

El secretario Bessent sorprendió al anunciar que el Tesoro norteamericano compró directamente pesos argentinos.

Para realizar la compra de pesos y sostener la moneda argentina, el Tesoro norteamericano utilizó los servicios del español Banco Santander, uno de los más grandes de la Argentina.

“Hoy compramos directamente pesos argentinos”, confirmó el secretario del Tesoro.

Estados Unidos adoptó esta medida extrema porque el Tesoro argentino se había quedado casi sin dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda.

INTERVINO UN BANCO

Según fuentes del mercado, pasado el mediodía de ayer apareció una apuesta fuerte de un oferente privado -después se supo que era el Banco Santander-, que incluyó un volumen sorpresivo de dólares a la venta en el mercado mayorista, e hizo retroceder 50 pesos la cotización de la divisa norteamericana.

Fuentes del Banco Santander oficializaron que esa entidad intervino en el mercado oficial comprando pesos, por orden de Estados Unidos.

La operación se hizo ofreciendo dólares a $1.420, lo que hizo caer la cotización muy fuerte, ya que en ese momento cotizaba a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

Bessent confirmó que se cerró un acuerdo de swap de divisas por U$S20.000 millones con el Banco Central argentino.

Un swap es un acuerdo financiero mediante el cual dos países intercambian monedas para reforzar sus reservas y ganar estabilidad cambiaria. A diferencia de un préstamo tradicional, no implica endeudamiento directo: cada parte entrega su propia moneda y recibe la del otro país, al comprometerse a devolverla al final del plazo acordado junto con los intereses correspondientes.

En la práctica, este mecanismo permite a un país acceder a divisas extranjeras sin recurrir a los mercados financieros ni contraer nuevas deudas con organismos internacionales.