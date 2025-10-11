Computadoras, celulares y documentos de prueba

La Justicia Federal de San Isidro, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, secuestró tres celulares, computadoras y documentación sobre el vínculo de José Luis Espert con el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. Los allanamientos se realizaron en la localidad de Beccar (San Isidro) donde tiene su domicilio el diputado libertario y en su despacho en la Cámara baja nacional.

El fiscal federal Federico Domínguez, a cargo de la investigación, pidió que se secuestren todos dispositivos tecnológicos y de almacenamiento y documentación que pueda ser útil para la causa. Lo mismo en la Cámara de Diputados. El juez Mirabelli ordenó los procedimientos, en los que no había pedidos de detención para Espert ni ninguna otra persona.

Domínguez imputó el lunes a Espert y el objetivo de los allanamientos era preservar prueba para la investigación. Todo se dio en los peores días políticos para el legislador: renunció como candidato a la diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y pidió licencia en la Cámara.

El procedimiento en la vivienda de Espert duró cinco horas. Los funcionarios salieron con cajas que se llevaron en un auto. Lo que la Justicia y Gendarmería secuestró fueron una computadora, una notebook y tres celulares, entre ellos el de Espert y el de su esposa. “El teléfono lo entregó abierto”, dijo una de las fuentes consultadas.

El procedimiento en la vivienda de José Luis Espert duró cinco horas

También documentación vinculada a “Minas del Pueblo”, la minera de Guatemala con la que el legislador firmó un contrato con Machado en junio de 2019 por un millón de dólares –de allí cobró los 200 mil dólares por los que es investigado- y que fue el que derivó en esta causa. Ese contrato había sido encontrado roto en la casa de Viedma de Machado, quien espera ser extraditado a los Estados Unidos donde está acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

“El procedimiento fue muy ameno y Espert prestó toda la colaboración”, describió una fuente que participó del operativo.

Además se allanó el despacho de Espert en la Cámara de Diputados. El lugar había sido precintado por personal de seguridad para preservarlo hasta el procedimiento. De allí se llevaron documentación, notebooks, teléfonos inalámbricos y un pendrive.

La causa está en secreto de sumario y las fuentes consultadas señalaron que no se descarta que se hayan ordenado otras medidas como pedidos de informes patrimoniales, bancarios y económicos de Espert a distintos organismos.