A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo

A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo

Guillermo Francos

11 de Octubre de 2025 | 00:49
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que cobre honorarios de parte de YPF, luego de que la diputada nacional Marcela Pagano lo acusara de percibir 180 mil dólares por mes por ser parte del directorio de la petrolera estatal, tarea que cumple en paralelo a su rol central en el Gobierno.

“Soy miembro directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrar honorarios”, aclaró el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia.

En una entrevista con un canal de streaming, Pagano había cuestionado a Francos por “llevarse una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce”.

“180 mil dólares, claro. Guillermo Francos se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF”, se quejó la legisladora del bloque Coherencia.

“¿Cómo querés que la gente que la está peleando a fin de mes no lo repudie?”, dijo al ver imágenes del escrache público de un manifestante al funcionario de Javier Milei por el supuesto cobro de 180 mil dólares al mes.

Al respecto, Pagano lamentó que Francos se haya resignado a “poner la cara” por este Gobierno “en este tramo de su vida” y vaya a “jubilarse de esa manera”.

La tensión con China por el swap de EE UU

Por otro lado, francos aclaró que no cree que el swap de monedas que está trabajando el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Estados Unidos tenga como condición “excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”.

Dijo que aún no pudo ver “ningún acuerdo firmado” y que lo que le llega de “comentarios preliminares” es que no existe una exclusión del gigante asiático.

“No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”, resaltó.

“Puede ser que en algún tema que le interese más a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver”, acotó Francos.

De esta manera, Francos le bajó el tono a las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, quien en una entrevista a Fox News llegó a asegurar que Milei está “comprometido con sacar a China de su país”.

“Lo que genera este apoyo de Estados Unidos está fundamentado por el apoyo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos y que considera el valor estratégico que tiene Argentina”, concluyó el jefe de Gabinete.

 

