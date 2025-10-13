Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Tensión en Ecuador: protestas índigenas y choques con la policía

13 de Octubre de 2025 | 01:40
Edición impresa

Un gran despliegue de fuerzas de seguridad en Quito, calles bloqueadas con tanquetas y manifestantes enfrentándose con policías marcaron la jornada de ayer en la capital ecuatoriana, mientras continúa un paro indígena en contra del alza del precio del diésel. Pitos, banderas y consignas de “¡Fuera Noboa, fuera!” se oían entre los manifestantes.
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

