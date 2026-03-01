Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente

Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España

El partido previsto para el 27 de marzo no tendría sede disponible y crecen las versiones sobre un posible cambio de país, día y horario

Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
1 de Marzo de 2026 | 11:47

Escuchar esta nota

La decisión de Qatar de suspender de manera indefinida todas las actividades deportivas alteró el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección Argentina de Fútbol y la Selección de fútbol de España el próximo 27 de marzo.

El encuentro, impulsado en conjunto por UEFA y CONMEBOL, tenía como sede al país asiático, pero la tensión regional en Medio Oriente obligó a frenar la agenda deportiva y dejó sin escenario confirmado al duelo.

Aunque aún no hubo una comunicación oficial sobre la postergación, la falta de sede disponible pone en duda la realización del partido en la fecha estipulada. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de trasladarlo a Europa o a un país neutral que garantice seguridad y logística en tiempo récord.

Por ahora, la Finalissima quedó en suspenso y su disputa a fines de marzo parece cada vez más difícil.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Últimas noticias de Deportes

La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV

VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Política y Economía
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
La clase media se divide y gana la informalidad
Reforma laboral: qué la diferencia de la fallida Ley Mucci
La Ciudad
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Espectáculos
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
Policiales
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla