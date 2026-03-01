Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial
Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El partido previsto para el 27 de marzo no tendría sede disponible y crecen las versiones sobre un posible cambio de país, día y horario
Escuchar esta nota
La decisión de Qatar de suspender de manera indefinida todas las actividades deportivas alteró el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección Argentina de Fútbol y la Selección de fútbol de España el próximo 27 de marzo.
El encuentro, impulsado en conjunto por UEFA y CONMEBOL, tenía como sede al país asiático, pero la tensión regional en Medio Oriente obligó a frenar la agenda deportiva y dejó sin escenario confirmado al duelo.
Aunque aún no hubo una comunicación oficial sobre la postergación, la falta de sede disponible pone en duda la realización del partido en la fecha estipulada. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de trasladarlo a Europa o a un país neutral que garantice seguridad y logística en tiempo récord.
Por ahora, la Finalissima quedó en suspenso y su disputa a fines de marzo parece cada vez más difícil.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí