Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España

La decisión de Qatar de suspender de manera indefinida todas las actividades deportivas alteró el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección Argentina de Fútbol y la Selección de fútbol de España el próximo 27 de marzo.

El encuentro, impulsado en conjunto por UEFA y CONMEBOL, tenía como sede al país asiático, pero la tensión regional en Medio Oriente obligó a frenar la agenda deportiva y dejó sin escenario confirmado al duelo.

Aunque aún no hubo una comunicación oficial sobre la postergación, la falta de sede disponible pone en duda la realización del partido en la fecha estipulada. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de trasladarlo a Europa o a un país neutral que garantice seguridad y logística en tiempo récord.

Por ahora, la Finalissima quedó en suspenso y su disputa a fines de marzo parece cada vez más difícil.