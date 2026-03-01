Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
1 de Marzo de 2026 | 09:47

Escuchar esta nota

Sin dudas, no hay nada mejor que una jornada a puro fútbol argentino. Y es por eso, que la agenda de domingo se llena de horarios y partidos para ver rodar a la pelotita. 

Con partidos de la Liga Porfesional y la Primera Nacional, todos los encuentros iniciarán a partir de las 17hs. 

LIGA PROFESIONAL – FECHA 8
17:00: Newell´s vs Rosario Central | ESPN PREMIUM
19:15: Instituto vs Unión de Santa Fe  | ESPN
19:15: Argentino Juniors vs Barracas Central  | TNT SPORTS
21:30: Defensa y Justicia vs Lanús  | ESPN PREMIUM
21:30: Tigre vs Gimnasia  | TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL – FECHA 3
17:00: Güemes vs Chacarita Juniors | LPF PLAY
17:00: Ferrocarril Midland vs Colegiales | LPF PLAY
17:00: Gimnasia Jujuy vs Quilmes | LPF PLAY
17:00: San Telmo vs Acassuso | LPF PLAY
17:00: Deportivo Morón vs Central Norte Salta | LPF PLAY
17:00: Godoy Cruz vs Deportivo Madryn | LPF PLAY
17:00: All Boys vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY
17:30: San Martín Tucumán vs Deportivo Maipú | LPF PLAY
18:00: Racing (Córdoba) vs Mitre | LPF PLAY
20:30: Tristán Suárez vs San Martín San Juan | LPF PLAY
20:30: Atlético Rafaela vs Temperley | LPF PLAY
20:30 Estudiantes Caseros vs Almirante Brown | LPF PLAY

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Política y Economía
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
La clase media se divide y gana la informalidad
Reforma laboral: qué la diferencia de la fallida Ley Mucci
Una cumbre hizo más ruido en la interna de la UCR bonaerense
La Ciudad
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Policiales
Choque fatal en la Región: un joven se estrelló contra un paredón y murió
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
Espectáculos
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla