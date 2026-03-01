La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV

Sin dudas, no hay nada mejor que una jornada a puro fútbol argentino. Y es por eso, que la agenda de domingo se llena de horarios y partidos para ver rodar a la pelotita.

Con partidos de la Liga Porfesional y la Primera Nacional, todos los encuentros iniciarán a partir de las 17hs.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 8

17:00: Newell´s vs Rosario Central | ESPN PREMIUM

19:15: Instituto vs Unión de Santa Fe | ESPN

19:15: Argentino Juniors vs Barracas Central | TNT SPORTS

21:30: Defensa y Justicia vs Lanús | ESPN PREMIUM

21:30: Tigre vs Gimnasia | TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL – FECHA 3

17:00: Güemes vs Chacarita Juniors | LPF PLAY

17:00: Ferrocarril Midland vs Colegiales | LPF PLAY

17:00: Gimnasia Jujuy vs Quilmes | LPF PLAY

17:00: San Telmo vs Acassuso | LPF PLAY

17:00: Deportivo Morón vs Central Norte Salta | LPF PLAY

17:00: Godoy Cruz vs Deportivo Madryn | LPF PLAY

17:00: All Boys vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY

17:30: San Martín Tucumán vs Deportivo Maipú | LPF PLAY

18:00: Racing (Córdoba) vs Mitre | LPF PLAY

20:30: Tristán Suárez vs San Martín San Juan | LPF PLAY

20:30: Atlético Rafaela vs Temperley | LPF PLAY

20:30 Estudiantes Caseros vs Almirante Brown | LPF PLAY