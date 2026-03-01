Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos

En el marco de las negociaciones paritarias , la Provincia convocó a los médicos bonaerenses a una nueva reunión por paritarias este miércoles 4 de marzo, luego del rechazo al aumento del 3% en febrero. Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) reclamaron una propuesta salarial que reconozca el trabajo en salud.

Como se había anticipado ayer, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes y estatales a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo. El encuentro con los docentes será a las 11 y con los trabajadores estatales, a las 13.

La convocatoria se da en un clima de tensión, luego de que los sindicatos rechazaran la propuesta oficial de un incremento del 3%, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

La propuesta de la Provincia contemplaba una suba total del 3%, incorporando un 1,5% correspondiente a diciembre. Sin embargo, los gremios la consideraron insuficiente frente a la inflación y la descartaron.

Ante ese escenario, el Ejecutivo bonaerense decidió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban una merma en relación a enero.

Aunque no trascendieron detalles concretos, se anticipa que el Gobierno podría presentar una nueva oferta para marzo y reabrir la negociación en abril.

La Provincia busca acelerar las conversaciones para evitar que el conflicto escale, especialmente teniendo en cuenta que ya hay medidas de fuerza previstas.

Un punto central en la negociación es el calendario de liquidación salarial. El 13 de marzo comenzará el proceso de carga de haberes, por lo que será determinante alcanzar un acuerdo antes de esa fecha para que cualquier incremento pueda incorporarse en los salarios del mes.

De no haber acuerdo, la tensión podría profundizarse en un contexto de creciente presión sindical.