Policiales

Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos

Un vuelco en la RP 75, cerca de Adolfo Gonzalez Chaves, tuvo un saldo de tres víctimas fatales. En tanto, un choque frontal sobre la RP 41 produjo dos muertos y cuatro heridos graves.

Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
1 de Marzo de 2026 | 15:06

Dos graves siniestros ocurridos en rutas del interior de la provincia de Buenos Aires dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos, entre ellos menores de edad. Los hechos se registraron en jurisdicción de Adolfo Gonzales Chaves y General Belgrano, con pocas horas de diferencia.

Choque frontal e incendio en la Ruta 41

El segundo hecho ocurrió en la mañana del viernes en el kilómetro 90 de la Ruta Provincial 41, en jurisdicción de General Belgrano. Allí, una Ford Ecosport que circulaba en sentido Monte–General Belgrano chocó de frente contra un Chevrolet Prisma que se desplazaba en dirección contraria. Tras el impacto, el Prisma se incendió y quedó completamente destruido.

En la Ecosport viajaba una familia radicada en Máximo Paz. El conductor, Rodolfo Ermundo Enríquez (70), sufrió politraumatismos. María del Carmen Carabajal falleció a raíz de las graves heridas, mientras que uno de sus nietos, de 11 años, permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta “Néstor Kirchner” de Cañuelas. El menor de 7 años presentó lesiones leves.

En el Chevrolet Prisma viajaban Juan Manuel Euliondo, domiciliado en General Belgrano, quien sufrió heridas leves; Anahí Barrionuevo, con politraumatismos graves; y un niño de 5 años que perdió la vida tras el violento choque.

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo y quedó en manos de la Justicia, que trabaja en la realización de pericias para determinar la mecánica del siniestro.

Vuelco fatal en la Ruta 75

La primera tragedia se produjo a unos diez kilómetros de Adolfo Gonzales Chaves, sobre la Ruta Provincial 75, a la altura del paraje Monte Chueco. Allí, un Toyota Corolla blanco volcó por causas que se investigan.

En el vehículo viajaban cuatro hombres, todos vecinos de la localidad de De la Garma. Como consecuencia del accidente, Ulises Walter (48) y Roberto Carlos Auzmendi (50) murieron en el acto. Horas más tarde falleció el conductor, Gustavo Ariel Burgois (52), en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil.

El cuarto ocupante, Claudio Marcelo Romano (55), permanece internado en el hospital municipal de Adolfo Gonzales Chaves, en terapia intensiva y bajo control médico, tras sufrir múltiples fracturas.

