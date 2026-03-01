Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un vuelco en la RP 75, cerca de Adolfo Gonzalez Chaves, tuvo un saldo de tres víctimas fatales. En tanto, un choque frontal sobre la RP 41 produjo dos muertos y cuatro heridos graves.
Escuchar esta nota
Dos graves siniestros ocurridos en rutas del interior de la provincia de Buenos Aires dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos, entre ellos menores de edad. Los hechos se registraron en jurisdicción de Adolfo Gonzales Chaves y General Belgrano, con pocas horas de diferencia.
Choque frontal e incendio en la Ruta 41
El segundo hecho ocurrió en la mañana del viernes en el kilómetro 90 de la Ruta Provincial 41, en jurisdicción de General Belgrano. Allí, una Ford Ecosport que circulaba en sentido Monte–General Belgrano chocó de frente contra un Chevrolet Prisma que se desplazaba en dirección contraria. Tras el impacto, el Prisma se incendió y quedó completamente destruido.
LE PUEDE INTERESAR
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
En la Ecosport viajaba una familia radicada en Máximo Paz. El conductor, Rodolfo Ermundo Enríquez (70), sufrió politraumatismos. María del Carmen Carabajal falleció a raíz de las graves heridas, mientras que uno de sus nietos, de 11 años, permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta “Néstor Kirchner” de Cañuelas. El menor de 7 años presentó lesiones leves.
En el Chevrolet Prisma viajaban Juan Manuel Euliondo, domiciliado en General Belgrano, quien sufrió heridas leves; Anahí Barrionuevo, con politraumatismos graves; y un niño de 5 años que perdió la vida tras el violento choque.
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo y quedó en manos de la Justicia, que trabaja en la realización de pericias para determinar la mecánica del siniestro.
Vuelco fatal en la Ruta 75
La primera tragedia se produjo a unos diez kilómetros de Adolfo Gonzales Chaves, sobre la Ruta Provincial 75, a la altura del paraje Monte Chueco. Allí, un Toyota Corolla blanco volcó por causas que se investigan.
En el vehículo viajaban cuatro hombres, todos vecinos de la localidad de De la Garma. Como consecuencia del accidente, Ulises Walter (48) y Roberto Carlos Auzmendi (50) murieron en el acto. Horas más tarde falleció el conductor, Gustavo Ariel Burgois (52), en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil.
El cuarto ocupante, Claudio Marcelo Romano (55), permanece internado en el hospital municipal de Adolfo Gonzales Chaves, en terapia intensiva y bajo control médico, tras sufrir múltiples fracturas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí