El Mundo

Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado

1 de Marzo de 2026 | 15:33

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que "hablará" con los líderes iraníes, pero fue impreciso sobre cuándo lo hará y señaló que gran parte de los dirigentes de la república islámica están muertos.

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", declaró Trump, citado por la revista The Atlantic, mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes prosiguen por segundo día su ofensiva contra Irán.

Cuando se le preguntó cuándo podrían tener lugar esas conversaciones, Trump respondió: "No puedo decírselo".

Trump no indicó con quién esperaba hablar.

Al referirse a los líderes iraníes, que han mantenido desde hace años conversaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, en particular sobre su programa nuclear, Trump afirmó que "la mayoría de esa gente ha desaparecido".

"Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran (..) fue un gran golpe", dijo Trump, según la cita, en aparente alusión al ataque que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos funcionarios.

"Deberían haberlo hecho antes", insistió. "Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos".

En una entrevista aparte, Trump aseguró el domingo que 48 líderes iraníes ya habían sido abatidos en la ofensiva contra la república islámica.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", dijo Trump, según una entrevista citada por Fox News.

